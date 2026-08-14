“บังลัน” ท้าให้มาด่าในไลฟ์! บอกเครียดไปก็เท่านั้น กินยานอนหลับวันละ 3 เม็ดจนต้องเข้า รพ.พักฟื้น

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “บังลัน ไก่ทอดหาดใหญ่” อินฟลูฯ แดนใต้เครียด อ้างดราม่าโกโก้ เจอคอมเมนต์แรง อ่านแล้วตายได้เลย อ้างกินยานอนหลับวันละสามเม็ดจนเอ๋อ ต้องเข้าพักฟื้นในโรงพยาบาล บอกคืนนี้จะไลฟ์ขายของ รอมาด่าในไลฟ์ได้นะ
จากกรณีที่ “บังลัน ไก่ทอดหาดใหญ่” รีวิวโกโก้ในงานเกษตร ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และได้พาดพิงถึงร้านโกโก้ในตำนาน ของศิลปินหนุ่ม “ต้าห์อู๋ พิทยา” จนเรื่องลุกลามใหญ่โต และมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่า ร้านโกโก้ที่เจ้าตัวรีวิวนั้น เป็นร้านที่ก๊อปเขามาอีกที ซึ่ง “บังลัน” ได้โต้กลับไปว่า มีแค่ “ต้าห์อู๋” คนเดียวที่ขายได้เหรอ? และยังบอกว่าที่ไปรีวิวอีกร้านนึง เพราะเขาจ้างไปรีวิว
เรื่องนี้ บังลันได้ไลฟ์สดขอโทษสังคม ขอโทษต้าห์อู๋ โดยระบุว่า “ขอโทษทีมงานโกโก้ในตำนาน ขอโทษพี่ต้าห์อู๋ด้วยนะครับ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง พูดอะไรที่ไม่ทันคิด ต้องขอโทษด้วย คลิปนี้ไม่ได้มีข้อแก้ตัวอะไรเลย จะมาขอโทษ จากที่ก่อนหน้านี้ปล่อยคลิปออกไป คือเราทำด้วยอารมณ์โกรธ อารมณ์ร้อน ในการที่ตอบโต้ และมีคนมาเม้นท์ว่าเป็นกะเทย ผิดเพศบ้าง เราแค่รู้สึกว่าเราไปแค่รีวิว แต่ทำไมคนมาพูดเรื่องส่วนตัวของเรา ก็เลยอารมณ์ไม่ทันคิด ก็ตอบกลับไปแบบแรงๆ ประมาณนั้น”
“แฟนคลับและติ่งของพี่ต้าห์อู๋มาถล่ม และด่าเราในคลิปที่เรารีวิว ในความไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปรีวิว ไปเหมือนของคนอื่นนะ มันมีทรัพย์สินทางปัญญานะ ปกติเรารีวิวกับร้านโกโก้นี้มานานแล้วนะ เรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ เราไม่ได้ศึกษา พอเราโดนด่าคำแรงๆ เราก็ตอบกลับแบบรุนแรง เราก็ทำคลิปไปรีวิวร้านของพี่ต้าห์อู๋ และพลั้งปากพูดไปว่าแล้วโกโก้คนอื่นขายไม่ได้เหรอ แต่มันไม่ใช่ประเด็นนั้น แต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงคือสีแก้ว ฟ้อนต์มันคล้ายๆ กัน ซึ่งถ้าเป็นสีอื่นมันก็ขายได้ แต่เหมือนเราพูดหลงประเด็น ตามที่พี่ต้าห์อู๋พูดว่าทรัพย์สินทางปัญญามันเป็นแบบนี้ เราก็ต้องขอโทษพี่ต้าห์อู๋ เราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย”
“ตอนนั้นที่เราพูดไปด้วยอารมณ์ การโดนเมนต์แรงๆ เราไม่ได้พูดเรื่องก๊อป เรื่องโกโก้ แต่เป็นการด่าข้างหลังบ้าน เลยเกิดอารมณ์ เลยพูดออกไป ก็ต้องขอโทษด้วยครับ”
ทั้งนี้ ในส่วนของ ต้าห์อู๋ ประกาศเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับร้านโกโก้ ที่บังลันไปรีวิวแล้ว
ในส่วนของ บังลัน ล่าสุด วันนี้ (14 ส.ค.) ได้โพสต์ในโซเชียลว่า ตอนนี้มานอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล โดยระบุว่า “ฉันกินยานอนหลับวันละสามเม็ดจนเอ๋อเอ๋ออ๊องอ๊องหมดแล้วตอนนี้ นอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล เครียดไปก็เท่านั้นคืนนี้มาไลฟ์ขายของดีกว่า รอมาด่ากันในไลฟ์นะ ใครด่าแล้วไม่ซื้อฉันตีเก๊หมด เอาสิ”
พร้อมทั้งลงรูปว่าอยู่ที่โรงพยาบาล และเขียนแคปชั่นว่า “รับผิดชอบกับคำที่ด่าฉันด้วยนะ”
ก่อนหน้านี้ บังลันยังได้โพสต์ด้วยว่า “แต่ละคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กัน ฉันเพลอเข้าไปอ่านตามเพจต่างๆ ฉันสามารถตายได้เลย อันไหนที่แรงไป ฝากคนที่เชื่อมั่นในตัวฉัน แคปไว้ด้วยนะ ฉันยังเชื่อมั่นในความดีของฉัน สิ่งที่ฉันผิดฉันยอมรับและขอโทษ”