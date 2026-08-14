ไม่แผ่ว ต่างชาติกร่าง ซิ่ง จยย. ฝ่าด่าน! ถีบตร.ก่อนขับหนี ย้อนศรสุดท้ายโดนรวบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - 2 หนุ่มต่างชาติ ขี่ จยย. ฝ่าจุดตรวจ สภ.กะทู้ หลังตร.เรียกตรวจ แต่ไม่ยอมหยุด กลับเร่งเครื่องหนี แสบคนซ้อนท้ายใช้เท้าถีบรถตร.ก่อนขับย้อนศร ตัดหน้ารถเจ้าหน้าที่จนล้มได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่รอดถูกตามรวบทันควัน
เหตุการณดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.กะทู้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะทู้ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา บริเวณจุดตรวจสี่กอ ถนนพระบารมี ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ขณะปฏิบัติหน้าที่ จ.ส.ต.ศิวยศ ยอดระบำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะทู้ พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น ADV 160 สีดำ ทะเบียน 2กจ-87 นครศรีธรรมราช ขับขี่มาตามถนนพระบารมี จากเขาป่าตองมุ่งหน้าแยกสี่กอ โดยมีชายชาวต่างชาติ 2 ราย เป็นผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ แต่ผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องขับฝ่าจุดตรวจ ไม่ยอมหยุดให้ตรวจสอบ จ.ส.ต.ศิวยศ จึงขับรถจักรยานยนต์ติดตามไป ผ่านแยกสี่กอ มุ่งหน้าถนนพระภูเก็ตแก้ว
กระทั่งถึงบริเวณหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณและออกคำสั่งให้หยุดรถอีกครั้ง แต่ผู้ซ้อนท้ายกลับใช้เท้าซ้ายถีบรถจักรยานยนต์ของ จ.ส.ต.ศิวยศ จนเสียหลัก ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะติดตามต่อไป
ต่อมาพบรถคันดังกล่าวบริเวณหน้าดิวตี้ฟรี ถนนพระภูเก็ตแก้ว แต่ผู้ก่อเหตุยังคงขับรถย้อนศรหลบหนีเข้าไปทางซอยหมู่บ้านเดอะวัลเลย์ ก่อนขับรถตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของ จ.ส.ต.ศิวยศ ส่งผลให้รถของเจ้าหน้าที่เสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย ขณะที่เสื้อผ้า แว่นตา และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย
แม้จะได้รับบาดเจ็บ แต่ จ.ส.ต.ศิวยศ ยังคงประคองรถขับติดตามต่อไปจนถึงสุดถนนภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นถนนซอยตัน ก่อนพบรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุจอดทิ้งไว้ ส่วนผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายหลบหนีออกจากจุดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบบริเวณโดยรอบ กระทั่งพบชายชาวต่างชาติทั้ง 2 รายกำลังเดินอยู่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านเดอะวัลเลย์ จึงเข้าควบคุมตัวไว้ได้
ผู้ถูกจับกุมทราบชื่อภายหลัง คือ นายโซฮาอิล อายุ 21ปี สัญชาติเอมิเรตส์ ผู้ขับขี่ และ นายฮาหมัด ซาอิฟ ราเชด อายุ 20ปี สัญชาติเอมิเรตส์ ผู้ซ้อนท้าย
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ถูกจับกุมทราบ ก่อนนำตัวพร้อมของกลางมายัง สภ.กะทู้ จัดทำบันทึกจับกุม และส่งตัวพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.กะทู้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะทู้ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา บริเวณจุดตรวจสี่กอ ถนนพระบารมี ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ขณะปฏิบัติหน้าที่ จ.ส.ต.ศิวยศ ยอดระบำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะทู้ พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น ADV 160 สีดำ ทะเบียน 2กจ-87 นครศรีธรรมราช ขับขี่มาตามถนนพระบารมี จากเขาป่าตองมุ่งหน้าแยกสี่กอ โดยมีชายชาวต่างชาติ 2 ราย เป็นผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ แต่ผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องขับฝ่าจุดตรวจ ไม่ยอมหยุดให้ตรวจสอบ จ.ส.ต.ศิวยศ จึงขับรถจักรยานยนต์ติดตามไป ผ่านแยกสี่กอ มุ่งหน้าถนนพระภูเก็ตแก้ว
กระทั่งถึงบริเวณหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณและออกคำสั่งให้หยุดรถอีกครั้ง แต่ผู้ซ้อนท้ายกลับใช้เท้าซ้ายถีบรถจักรยานยนต์ของ จ.ส.ต.ศิวยศ จนเสียหลัก ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะติดตามต่อไป
ต่อมาพบรถคันดังกล่าวบริเวณหน้าดิวตี้ฟรี ถนนพระภูเก็ตแก้ว แต่ผู้ก่อเหตุยังคงขับรถย้อนศรหลบหนีเข้าไปทางซอยหมู่บ้านเดอะวัลเลย์ ก่อนขับรถตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของ จ.ส.ต.ศิวยศ ส่งผลให้รถของเจ้าหน้าที่เสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย ขณะที่เสื้อผ้า แว่นตา และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย
แม้จะได้รับบาดเจ็บ แต่ จ.ส.ต.ศิวยศ ยังคงประคองรถขับติดตามต่อไปจนถึงสุดถนนภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นถนนซอยตัน ก่อนพบรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุจอดทิ้งไว้ ส่วนผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายหลบหนีออกจากจุดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบบริเวณโดยรอบ กระทั่งพบชายชาวต่างชาติทั้ง 2 รายกำลังเดินอยู่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านเดอะวัลเลย์ จึงเข้าควบคุมตัวไว้ได้
ผู้ถูกจับกุมทราบชื่อภายหลัง คือ นายโซฮาอิล อายุ 21ปี สัญชาติเอมิเรตส์ ผู้ขับขี่ และ นายฮาหมัด ซาอิฟ ราเชด อายุ 20ปี สัญชาติเอมิเรตส์ ผู้ซ้อนท้าย
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ถูกจับกุมทราบ ก่อนนำตัวพร้อมของกลางมายัง สภ.กะทู้ จัดทำบันทึกจับกุม และส่งตัวพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป