รอดปาฏิหาริย์! พบแล้ว 3 พ่อลูกชาวฝรั่งเศส เช่าเจ็ตสกีออกไปขับเล่น แล้วสูญหายในทะเล พบลอยคอรอการช่วยเหลือทั้งคืน

สุราษฎร์ธานี - ปาฏิหาริย์มีจริง ! 3 พ่อลูกชาวฝรั่งเศส เช่าเจ็ตสกีออกจากหาดเฉวง แล้วหายสาบสูญไร้ร่องรอย ในทะเลตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 13 ส.ค. วัน ล่าสุด นายอำเภอเกาะสมุยนำทีมเร่งค้นหาจนพบตัวทั้ง 3 ราย ลอยคออยู่กลางทะเลตลอดทั้งคืน
จากกรณี เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ตสกี บริเวณหน้าโรงแรมลองบีช หาดเฉวง หมู่ที่ 3 ต.บ่อผุด อ.กาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี แจ้งว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่าเจ็ตสกีจำนวน 1 ลำออก ขับออกไปในทะเล เย็นแล้วแต่ยังไม่กลับเข้าฝั่ง ผู้สูญหาย 3 ราย เป็นครอบครัวเดียวกัน ประกอบด้วย พ่อ อายุ 50 ปี , เด็กชาย อายุ 12 ปี และเด็กชาย อายุ 9 ปี สัญชาติฝรั่งเศส
หลังได้รับแจ้งเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระดมกำลังและเรือออกค้นหาอย่างต่อเนื่อง โดยในเวลา 18.00 น. ผู้ประกอบการให้เช่าเจ็ตสกีได้จัดเรือจำนวน 3 ลำ ออกค้นหาตามแนวชายฝั่ง ตั้งแต่อ่าวท้องสน อ่าวท้องเกตุ ไปจนถึงบริเวณเกาะมัดหลังแต่ไร้วี่แววของนักท่องเที่ยวทั้งสามคน
ต่อมาเวลา 20.50 น. วันที่ 13 ส.ค. ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาเกาะสมุย สภ.บ่อผุด ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย กอ.รมน.ภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย มูลนิธิกู้ภัยวัดปลายแหลม และศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยสมาคมสมุย ได้เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจค้นหา ในพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้ง โดยนำเรือสปีดโบ้ทออกค้นหาบริเวณอ่าวปลายแหลมต่อเนื่องไปจนถึงหาดเฉวงและบริเวณเกาะส้ม
นอกจากนี้ผู้ประกอบการเจ็ตสกีได้นำเจ็ตสกีจำนวน 3 ลำ ออกค้นหาเพิ่มเติมในเส้นทางจากอ่าวเฉวงไปจนถึงบริเวณช่องพะงัน จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 14 ส.ค. ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง 3 ราย เจ้าหน้าที่จึงยุติการค้นหาชั่วคราวในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากสภาพคลื่นลมบริเวณด้านนอกอ่าวค่อนข้างแรง และมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางทะเล
และ วันนี้ (14 ส.ค.) นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ ทองเรือง ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย นายจะเร ตุ้งแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายจิรภัทร ชูจันทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่ 15 อำเภอเกาะสมุย มูลนิธิกู้ภัยวัดปลายแหลม ได้นำเรือสปีดโบ้ทออกเร่งค้นหานักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส 3 ราย สูญหายหลังเช่าเจ็ตสกีออกไปในทะเล อีกครั้ง พร้อมได้สั่งการตั้งศูนย์ค้นหาสามนักท่องเที่ยวเพื่อให้การค้นหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภรรยาชาวฝรั่งเศสและแม่ของเด็กทั้งสองยืนคอยด้วยความหวังบริเวณชายหาด
ล่าสุด วันเดียวกัน นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้า อส.เกาะสมุย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยวัดปลายแหลม ได้พบตัวนักท่องเที่ยวสามพ่อลูกลอยคอกลางทะเล ในสภาพเกาะเรือเจ็ตสกีอยู่กลางทะเล และช่วยนำกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย โดยทั้ง 3 คน เหมือเห็นชุดค้นหา ต่างดีใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้ง 3 คน ลอยคออยู่ในทะเลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสามคนอยู่ในสภาพอิดโรยและอ่อนเพลีย เจ้าหน้าที่ได้เข้าดูแลทั้งสามอย่างใกล้ชิด