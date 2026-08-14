ปิด “หาดฟรีด้อม” ห้ามเข้าพื้นที่ - ลงเล่นน้ำ ชั่วคราว หลังคลื่นแรง หวั่นเกิดเหตุซ้ำรอย นทท.จมน้ำเสียชีวิต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ปิด “หาดฟรีด้อม” ห้ามเข้าพื้นที่ และ ลงเล่นน้ำ ชั่วคราว คลื่นลมแรง หลังเกิดเหตุ นักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิต ระบุความปลอดภัยของประชาชน และ นักท่องเที่ยว ต้องมาก่อน หวั่นเกิดเหตุซ้ำ
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จากกรณีนักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุทางน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีด้อม จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับกรมป่าไม้ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมพิจารณาปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ทั้งการเข้าชมและการลงเล่นน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
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โดยนายสุชาติ กล่าวว่า ความปลอดภัยของประชาชน และ นักท่องเที่ยว ต้องมาก่อน โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่สภาพคลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันยังมีกำลังแรง บางพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง อาจมีคลื่นสูง 2–3 เมตร หรือมากกว่า จึงไม่ควรประมาท และจำเป็นต้องใช้มาตรการเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด
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นายสุชาติ ยังกล่าวอีกว่า หลังได้รับรายงานจาก นายนิกร สิริโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ว่า กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ นายพรสรร กุณฑลสุรกานต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต และหัวหน้าป่านันทนาการหาดฟรีด้อม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย โดยได้ลงนามในประกาศป่านันทนาการหาดฟรีด้อม ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยและการปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณหาดฟรีดอม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นการชั่วคราว
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การปิดพื้นที่ครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและประเมินสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศและคลื่นลมมีความแปรปรวน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่ รวมถึงผู้ที่ทำกิจกรรมทางน้ำ
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ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามประกาศและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และงดกิจกรรมทางน้ำในช่วงที่มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศและคลื่นลมแรง เพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
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“ทส. และกรมป่าไม้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว การปิดหาดฟรีด้อมเป็นการชั่วคราว ไม่ใช่การปิดถาวร แต่เป็นการปิดเพื่อความปลอดภัยในช่วงที่สถานการณ์ยังมีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสภาพอากาศ คลื่นลม และปัจจัยต่าง ๆ มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการท่องเที่ยว”