อีกแล้ว 4 โจ๋เมียนมา ห้าวจัด ขับรถไล่ 3 วัยรุ่นไทย ใช้ปืนบีบีกันขู่-ทำลายทรัพย์ แค่ถูกมองหน้า

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – 4 วัยรุ่นเมียนมา ยกพวกขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตาม 3 วัยรุ่นไทย ก่อนใช้ปืนบีบีกันข่มขู่ ทำลายทรัพย์สิน และโยนโทรศัพท์มือ - กุญแจรถทิ้ง เหตุเพียงไม่พอใจถูกมองหน้า สุดท้ายไม่รอดถูกตามรวบครบทีม
จากกรณึเมื่อเวลาประมาณ 23.15 น. วันที่ 11 ส.ค. 2569 บริเวณหน้าบิ๊กซี สาขากิ่งแก้ว อ.เมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่า มีกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนลักษณะคล้ายปืนข่มขู่กลุ่มวัยรุ่นคู่กรณี พร้อมทำลายทรัพย์สินจนได้รับความเสียหาย ก่อนพากันหลบหนี โดยกลุ่มผู้เสียหายเป็นกลุ่มวัยรุ่นคนไทย
หลังรับแจ้ง พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี โดยมี พ.ต.ท.กรพล เลี้ยงบุญจินดา รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.ท.กันต์ อักษรทอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต และ พ.ต.ต.ณัฏฐี พิชิตชัยนิธิเมธ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมดำเนินการติดตามจับกุมกลุ่มคนร้าย
กระทั่งเวลา 16.30 น. วันที่ 13 ส.ค. 2569 ชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ครบทั้ง 4 ราย ในพื้นที่ ต.เกาะแก้ว ต.ฉลอง และ ต.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ประกอบด้วย นายโด่ง อายุ 21 ปี สัญชาติเมียนมา, ด.ช.น้อย อายุ 15 ปี สัญชาติเมียนมา, MR.NYAR อายุ 21 ปี สัญชาติเมียนมา และ MR.MAI SOE อายุ 21 ปี สัญชาติเมียนมา
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า นายโด่ง เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมี ด.ช.น้อย นั่งซ้อนท้าย และเป็นผู้ใช้อุปกรณ์คล้ายอาวุธปืนข่มขู่กลุ่มผู้เสียหาย ก่อนตำรวจตรวจสอบพบว่าเป็น ปืนบีบีกันระบบอัดแก๊ส
นอกจากนี้ ด.ช.น้อย ยังยอมรับว่าเป็นผู้หยิบโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายไปโยนทิ้งจนได้รับความเสียหาย รวมถึงนำกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปโยนทิ้งลงท่อระบายน้ำ
ขณะที่ MR.NYAR และ MR.MAI SOE ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามและข่มขู่กลุ่มผู้เสียหาย
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาทั้ง 4 คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาเที่ยวในพื้นที่เมืองภูเก็ต ก่อนพบกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นวัยรุ่นไทย 3 คน และเกิดเหตุ “มองหน้ากัน” จนเกิดความไม่พอใจ
จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาได้ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามกลุ่มผู้เสียหาย โดยฝ่ายผู้เสียหายพยายามขี่รถหลบหนี ก่อนตัดสินใจทิ้งรถและวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือภายในร้านสะดวกซื้อ
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมหยุด ไล่ตามมาถึงบริเวณดังกล่าว พร้อมใช้อาวุธปืนบีบีกันข่มขู่ และทำลายทรัพย์สินของผู้เสียหาย ก่อนแยกย้ายกันหลบหนี
ตำรวจชุดสืบสวนจึงเร่งแกะรอยติดตาม จนสามารถรวบตัวผู้ก่อเหตุได้ครบทั้ง 4 รายในที่สุด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึด รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ 3 คัน เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ และปืนบีบีกัน ไว้เป็นของกลาง
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความกลัวหรือความตกใจ และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากกรณึเมื่อเวลาประมาณ 23.15 น. วันที่ 11 ส.ค. 2569 บริเวณหน้าบิ๊กซี สาขากิ่งแก้ว อ.เมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่า มีกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนลักษณะคล้ายปืนข่มขู่กลุ่มวัยรุ่นคู่กรณี พร้อมทำลายทรัพย์สินจนได้รับความเสียหาย ก่อนพากันหลบหนี โดยกลุ่มผู้เสียหายเป็นกลุ่มวัยรุ่นคนไทย
หลังรับแจ้ง พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี โดยมี พ.ต.ท.กรพล เลี้ยงบุญจินดา รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.ท.กันต์ อักษรทอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต และ พ.ต.ต.ณัฏฐี พิชิตชัยนิธิเมธ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมดำเนินการติดตามจับกุมกลุ่มคนร้าย
กระทั่งเวลา 16.30 น. วันที่ 13 ส.ค. 2569 ชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ครบทั้ง 4 ราย ในพื้นที่ ต.เกาะแก้ว ต.ฉลอง และ ต.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ประกอบด้วย นายโด่ง อายุ 21 ปี สัญชาติเมียนมา, ด.ช.น้อย อายุ 15 ปี สัญชาติเมียนมา, MR.NYAR อายุ 21 ปี สัญชาติเมียนมา และ MR.MAI SOE อายุ 21 ปี สัญชาติเมียนมา
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า นายโด่ง เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมี ด.ช.น้อย นั่งซ้อนท้าย และเป็นผู้ใช้อุปกรณ์คล้ายอาวุธปืนข่มขู่กลุ่มผู้เสียหาย ก่อนตำรวจตรวจสอบพบว่าเป็น ปืนบีบีกันระบบอัดแก๊ส
นอกจากนี้ ด.ช.น้อย ยังยอมรับว่าเป็นผู้หยิบโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายไปโยนทิ้งจนได้รับความเสียหาย รวมถึงนำกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปโยนทิ้งลงท่อระบายน้ำ
ขณะที่ MR.NYAR และ MR.MAI SOE ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามและข่มขู่กลุ่มผู้เสียหาย
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาทั้ง 4 คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาเที่ยวในพื้นที่เมืองภูเก็ต ก่อนพบกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นวัยรุ่นไทย 3 คน และเกิดเหตุ “มองหน้ากัน” จนเกิดความไม่พอใจ
จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาได้ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามกลุ่มผู้เสียหาย โดยฝ่ายผู้เสียหายพยายามขี่รถหลบหนี ก่อนตัดสินใจทิ้งรถและวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือภายในร้านสะดวกซื้อ
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมหยุด ไล่ตามมาถึงบริเวณดังกล่าว พร้อมใช้อาวุธปืนบีบีกันข่มขู่ และทำลายทรัพย์สินของผู้เสียหาย ก่อนแยกย้ายกันหลบหนี
ตำรวจชุดสืบสวนจึงเร่งแกะรอยติดตาม จนสามารถรวบตัวผู้ก่อเหตุได้ครบทั้ง 4 รายในที่สุด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึด รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ 3 คัน เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ และปืนบีบีกัน ไว้เป็นของกลาง
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความกลัวหรือความตกใจ และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป