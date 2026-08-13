หนุ่มสติไม่ดีทุบกระจกปีนเข้าบ้านคนอื่นนอนสบายใจ อ้างเจ้าของบ้านสั่งให้มาเฝ้า

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – หนุ่มสติไม่ดีทุบกระจกแอบปีนเข้าบ้านของคนอื่นเปิดพัดลมนอนสบายใจ เจ้าของบ้านกลับมาพบตกใจสอบถามอ้างเจ้าของบ้านสั่งให้มาเฝ้า จนมีปากเสียงและเกิดปะทะกันเล็กน้อย ก่อนเรียก ตร.เข้าช่วยเหลือ เหตุเกิดในพื้นที่ชุมชนต้นโด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ (13 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันและปราบปราม สภ.หาดใหญ่ ได้รับแจ้งเหตุมีชายสติไม่ดีบุกรุกเข้าไปแอบนอนภายในบ้านพักของชาวบ้าน ในพื้นที่ชุมชนต้นโด ถนนโชคสมาน 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเจ้าของบ้านไล่กลับไม่ยอมไป อีกทั้งผู้ก่อเหตุยังได้รับบาดเจ็บ จึงประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ ร่วมเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักชั้นเดียว เจ้าของบ้านคือ นายสาโรช จันทร์สุข อายุ 58 ปี ได้ทำการล็อกประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังบ้านไว้เพื่อความปลอดภัย จากการตรวจสอบบริเวณรอบบ้านพบกระจกบานเกล็ดด้านหลังแตกหัก ภายในห้องกลางของบ้านพบชายไทยไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 20-30 ปี สภาพสติไม่สมบูรณ์ กำลังนอนเปิดพัดลมคลายร้อนและปิดไฟอยู่อย่างสบายอารมณ์ ตรวจสอบตามร่างกายพบบาดแผลที่บริเวณแขนความยาวประมาณ 2 ซม. คาดว่าเกิดจากเศษกระจกบานเกล็ดบาดขณะปีนป่ายเข้ามาในตัวบ้าน
จากการสอบถาม นายสาโรช เจ้าของบ้าน เล่าว่า เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตนได้ล็อกบ้านแล้วออกไปทำงานตามปกติ ต่อมาเวลาประมาณ 14.00 น. ได้เดินทางกลับเข้ามาที่บ้าน เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ต้องตกใจสุดขีด เมื่อพบชายแปลกหน้านอนปิดไฟเปิดพัดลมอยู่ในห้องกลาง จึงได้เอ่ยปากสอบถามว่าเข้ามาได้อย่างไร แต่ชายคนดังกล่าวกลับพูดจาไม่รู้เรื่อง และอ้างว่าเจ้าของบ้านสั่งให้มาเฝ้าบ้าน ตนจึงบอกไปว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้พร้อมไล่ให้ออกจากบ้าน แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมออก จนเกิดการกระทบกระทั่งและปะทะกันเล็กน้อย ตนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง ได้ช่วยกันควบคุมตัวชายคนดังกล่าว พร้อมทำการปฐมพยาบาลบาดแผลในเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อทำการรักษาบาดแผลและประเมินอาการทางจิตตามขั้นตอนต่อไป