จนท.สนธิกำลังปูพรมค้นพื้นที่ปัตตานี ยึดบุหรี่เถื่อน 2.4 ล้านมวน พร้อมเงินสด 18.7 ล้านบาท

ปัตตานี - กอ.รมน.ภาค 4 สน. บูรณาการกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ปูพรมตรวจค้นเป้าหมายใน จ.ปัตตานี ยึดบุหรี่เถื่อนได้กว่า 2.4 ล้านมวน อาวุธปืน และเงินสดกว่า 18.7 ล้านบาท เร่งขยายผลสาวถึงเครือข่ายใหญ่
วันนี้ (13 ส.ค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) โดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน 14 จังหวัดภาคใต้ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ศุลกากร และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายต้องสงสัยแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขณะเข้าตรวจค้นมี นายมะสาตา (สงวนนามสกุล) แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน พร้อมด้วยบุคคลรวม 3 คน อยู่ภายในบริเวณดังกล่าว
ผลการตรวจค้นและตรวจยึด พบของกลาง บุหรี่ผิดกฎหมาย (หนีภาษี) ประมาณ 2,452,680 มวน อาวุธปืน อาวุธปืนพกสั้นจำนวน 3 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน เงินสด ประมาณ 18,759,000 บาท ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้อง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรยะรัง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกำลังเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผล เพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด พร้อมกันนี้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้เน้นย้ำจุดยืนในการเดินหน้ากวาดล้างภัยแทรกซ้อนและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และลดการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน