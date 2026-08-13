ตม.6 ร่วมตม.ภูเก็ต รวบหนุ่มกิมจิ หัวหน้าขบวนการ ส่งยาเสพติด-กัญชา จากไทยไปเกาหลีใต้ พบประวัติเกี่ยวข้องคดีอาชญากรรมกว่า 23 คดี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รวบหนุ่มแดนกิมจิ ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าขบวนการส่งยาเสพติด-กัญชา จากไทยไปเกาหลีใต้ มูลค่าความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท หนีหมายจับสากลซุกภูเก็ต Overstay 8 ปี พ่วงข้อหาฉ้อโกง เกี่ยวข้องคดีอาชญากรรมกว่า 23 คดี
ภายใต้การอำนวยการของ ตม.6 รวมกับ ตม.ภูเก็ต สนธิกำลัง ภายหลังได้รับประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้และหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ ให้ติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับตำรวจสากล(RED NOTICE)ในข้อหาฉ้อโกงและนำเข้าส่งออกยาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ภายหลังรับแจ้งทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมของ กก.สส.บก.ตม.6 นำโดย พ.ต.ท.สิทธิมณ สร้อยภู่ระย้า สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.6 และ เจ้าหน้าที่ ปปส. นำโดย นายอนุสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา, น.ส.พิชญา มณีนิล และเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ กก.สส.ปป.บก.ตม.2 และเจ้าหน้าที่ตม.จว.ภูเก็ต ได้ทำการสืบสวนและเฝ้าติดตาม จนทราบว่า Mr.Lee สัญชาติเกาหลีใต้ ซึ่งจากการประสานงานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้และหน่วยข่าวกรองประเทศเกาหลีใต้และกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นบุคคลที่มีหมายจับต่างประเทศและต้องการตัว ตามประกาศตำรวจสากลสีแดง (RED NOTICE) เลขที่ A-8537/8-2018 เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ส.ค.61 ในความผิดฐาน ฉ้อโกงและส่งออกนำเข้ายาเสพติดและกัญชาข้ามชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยมีพฤติการ์ณคือ ในช่วงต้นปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ผู้ต้องหาและผู้ร่วมขบวนการทำการฉ้อโกงผู้อื่น ความเสียหายกว่า 800 ล้านวอน ประมาณ 20 ล้านบาท และได้เป็นหัวหน้าขบวนการ ในการส่งออกยาเสพติดและกัญชาจากประเทศไทยไปยังประเทศเกาหลีใต้ และจำหน่ายผ่านโซเชียลออนไลน์ ให้กับผู้ค้ายาเสพติดในประเทศเกาหลีใต้และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีประวัติในการก่อคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคดีอื่นๆ เช่น ค้าประเวณี ทำร้ายร่างกาย ฉัอโกง กว่า 23 คดี
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กก.สส.บก.ตม.6, ปปส.ร่วมกันสืบสวนจนพบว่าเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2569 เวลาประมาณ 19.00 น. Mr.Lee ซึ่งได้หลบหนีจากการจับกุมในจังหวัดภูเก็ต โดยพักอาศัยอยู่ในคอนโดหรูแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองภูเก็ต จึงเดินทางไปตรวจสอบ
จากการตรวจสอบข้อมูลของ Mr.Lee ในระบบ Biometrics พบว่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 ทางด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว จนถึงวันที่ 3 มิ.ย.61 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมในระหว่างดักซุ่มเฝ้ารอได้มีชาย มีลักษณะคล้าย Me.Lee ได้ปรากฎตัว เจ้าหน้าที่ ตม.และเจ้าหน้าที่ ปปส. จึงได้แสดงตัวและขอทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าว คือ Mr.Lee ซึ่งให้กับยอมรับเป็นบุคคลตามหมายจับของตำรวจสากลจริง และได้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบห้องพัก จากการตรวจสอบห้องพักเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดโทรศัพท์มือถือและบัตรเดบิต จำนวน 3 ใบ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด และจะได้มีการขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ ต่อไป ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ทำการจับกุม Mr.Lee ในขัอหา อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุดลง overstay 2992 วัน และทำการแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบและนำส่ง พงส. เพื่อดำเนินการต่อไป
พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. กล่าวว่า เป็นไปตามนโยบาย ของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ที่ยังคงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับสากลอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยจะไม่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้หลบหนีคดีหรืออาชญากรข้ามชาติ และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับบุคคลต่างด้าวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ