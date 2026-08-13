“ชัยชนะ” เข้า สภ.ทุ่งใหญ่ ปฏิเสธตบบ้องหูรอง ผกก. อ้างยังหยิกหูหยอกล้อกัน โวยปั่นข่าวเล่นงาน

นครศรีธรรมราช - “ชัยชนะ เดชเดโช” รองหัวหน้า ปชป. เข้าแสดงตัวที่ สภ.ทุ่งใหญ่ รับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายแต่ให้การปฏิเสธ อ้างยังหยิกหูหยอกล้อด้วยกัน โบ้ยถูกปั่นข่าวเล่นงาน
หลังจากกลายเป็นข่าวที่ถูกให้ความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดประเด็นในหลายสื่อเหตุนักการเมืองรายหนึ่งก่อเหตุบ้องหูนายตำรวจระดับ รองผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ในงานศพมารดาของนักการเมืองท้องถิ่น ท่ามกลางกระแสข่าวที่ถามถึงศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจ เหตุเกิดเมื่อ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (13 ส.ค.) มีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา สภ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ได้รายงานคดีไปยัง สตช.เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นคดีที่สังคม ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก หลังจากที่รองผู้กำกับการสืบสวน ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ในคดีทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นคดีอาญา โดยได้ออกเลขคดีที่ 402/2569 ข้อหาทำร้ายร่างกาย ระบุวันเวลา สถานที่เกิดเหตุคือ 23.30 น.บ้านหัวควน หมู่ 2 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ในงานบำเพ็ญกุศลศพของมารดานายกเทศมนตรีตำบลปริก
และช่วงก่อนเที่ยงของวันเดียวกัน นายชัยชนะ เดชเดโช สส.ระบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทนายความและผู้สนับสนุน ได้เดินทางมายัง สภ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช เพื่อแสดงตัวกับตำรวจและขอรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายตามฐานความผิดตามมาตรา 391 ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ซึ่งเป็นฐานความผิดลหุโทษ มีระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน เป็นคดีที่ยอมความกันได้
หลังจากเดินทางมาถึงนายชัยชนะ เดชเดโช พร้อมด้วยทนายความ ได้เข้าพบกับ พันตำรวจเอกพงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ พร้อมกับคณะพนักงานสอบสวนภายในห้องประชุม ก่อนที่จะมีการพูดคุยและได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ แต่นายชัยชนะ เดชเดโช ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าคู่กรณีเป็นคนที่สนิมสนมใกล้ชิดมานับ 10 ปีหยอกล้อกันมาโดยตลอด
ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการมอบตัว นายชัยชนะ ได้เดินลงมาจาก สภ.ทุ่งใหญ่ และเปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นการนำเสนอจากสื่อท้องถิ่นที่ไม่เป็นความจริง และอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับตนเองมาโดยตลอด ยืนยันว่าครอบครัวกับรอง ผกก.คนดังกล่าวที่มีความสนิทสนมกับตนเองมาเป็นระยะ10ปีแล้วแต่มาทำให้เกิดการแตกแยกกัน นายชัยชนะยังยืนยันด้วยว่าวันเผาศพยังถ่ายรูปด้วยกัน ที่ผ่านมาเจอกันยังหยิกหูหยอกล้อกันอยู่เสมอ
“ไม่เข้าใจว่าทำไมมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้น และผมก็ยืนยัน ว่าไม่มีการตบและไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ทำให้องค์กรตำรวจและองค์กรการเมืองท้องถิ่นเสียภาพพจน์ แม้แต่ลูกชายของผมอายุ12ขวบ ยังสอบถามว่าทำไมพ่อกับรองผกกที่รักกัน ถึงแจ้งความกัน” นายชัยชนะกล่าว
ขณะที่ พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช เปิดเผยอีกครั้งว่าขระนี้มีการดำเนินคดีไปตามลำดับจากวานนี้มีการรับเป็นคดีอาญา และได้เข้าสู่การดำเนินการไปตามขั้นตอนมาวันนี้บอกได้เพียงว่ากรณีนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนคดีแล้วไม่สามารถเปิดเผยได้ ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและยืนยันว่าดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา