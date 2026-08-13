ภูเก็ตออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนไปแล้วกว่า 10,000 กระบอก สั่งเพิ่มความตรวจสอบ ด้านตร.เผยจับเดือนละกว่า 10 กระบอก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเข้ม ตรวจสอบอาวุธปืน พบมีการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนทุกชนิดมากกว่า 10,000 กระบอก เตรียมเรียกคนที่ครอบครองจำนวนมาก มาทำความเข้าใจ ขณะตำรวจเผยยอดจับปืน เดือนละกว่า 10 กระบอก
ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืน เพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อน โดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว เป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงาน เพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครอง มากไปกว่านั้น สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ต นายโชติณรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้ปกครองจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบโดยการตั้งด่านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการตรวจสอบการออกใบอนญาตครอบครองปืนให้กับคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่ามีการครอบครองจำนวนเท่าไหร แล ะมีใครบ้างที่มีการครอบครองจำนวนมาก ซึ่งเรื่องนี้ได้สั่งการไปยังอำเภอทั้ง 3 แห่งให้มีการตรวจสอบแล้ว
ขณะที่นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากที่ทางส่วนกลาง และผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเรื่องของอาวุธปืนในปืนที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการออกอนุญาตครอบอาวุธปืนทุกชนิดไปแล้วกว่า 10,000 กระบอง โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีใครบ้างที่ได้รัลใบอนุญาต และ ครอบครองจำนวนกี่กระบอก เพราะยังมีการยื่นขอเพิ่มอีกจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ และหลังจากนี้จะมีการเชิญผู้ที่ครอบครองอาวุธจำนวนหลายกระบอกมาทำความเข้าใจ
ด้าน พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม กล่าวถึงการ จับกุมอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มีการจับกุมอาวุธปืนเดือนละกว่า 10 กระบอก และมีการจับกุมอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ทางศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานข้อมูลบัญชีผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างในพื้นที่ จำนวน 26 ราย ประกอบด้วย กลุ่มผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง 14 ราย ผู้กระทำความผิดฐานบุกรุกที่ดินสาธารณะหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ราย และผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด 10 ราย ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ติดตามพฤติการณ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง