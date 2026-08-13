แก๊งโจ๋เหิมหนัก! ใช้ปืนยิงคู่อริ กลางเมืองภูเก็ต ตร.ตามรวบทันควัน เร่งกวาดล้างทุกแก๊ง สร้างความมั่นใจดูแลความปลอดภัย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภูเก็ตแถลงรวบแก๊งวัยรุ่นใช้ปืนยิงข่มขู่คู่อริ กลางเมืองภูเก็ต ตำรวจตามรวบได้ทันที 3 คน ออกหมายจับอีก 5 คน เผยมี 5 แก๊งที่รวมตัวก่อเหตุ เร่งกวาดล้าง สร้างความมั่นใจดูแลความปลอดภัย
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เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (13 ส.ค. 69) ที่ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวกรณีกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่คู่กรณี บริเวณซอยท่าเรือรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 02.47 น. สภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่คู่กรณีภายในซอยท่าเรือรัษฎา จึงสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ กระทั่งเวลา 18.00 น. วันเดียวกัน สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย พร้อมของกลางอาวุธปืนลูกซอง Remington 870 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืนและอุปกรณ์เกี่ยวข้องหลายรายการ เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันพยายามฆ่า มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร และยิงปืนในที่สาธารณะหรือโดยไม่มีเหตุอันควร” พร้อมขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมอีก 5 ราย
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พล.ต.ต.สินเลิศ กล่าวว่า จากการสอบสวนพบว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มวัยรุ่น “แก๊งวายร้าย” กับ “แก๊งทรัพย์จาง” ซึ่งมีปัญหากันมาก่อน โดยผู้ก่อเหตุได้มาดักรอบริเวณปากซอยท่าเรือรัษฎา เมื่อพบกลุ่มผู้เสียหายจึงใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ ก่อนขับรถหลบหนี เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นกรณีกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มแก๊งที่รวมตัวกันในช่วงกลางคืน
ซึ่งในส่วนของแก๊งวัยรุ่นที่รวมตัวกันทางจังหวัดภูเก็ตทั้ง ตำรวจและฝ่ายปกครองได้มีมาตรการในการปิดล้อมจับกุม ทำประวัติไว้ทั้ง 5 กลุ่ม ที่รวมตัวกันอยู่ในภูเก็ตขณะนี้ นอกจากสองแก๊งนี้แล้ว ยังมีแก๊งเจ้าสัว แก๊งสะพานร่วม ที่รวมตัวอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งการก่อเหตุในลักษณะนี้เงียบไปนานแล้วในภูเก็ต หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดติดตามพฤติกรรมต่อเนื่อง
ด้านนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้กำชับฝ่ายปกครองทั้ง 3 อำเภอ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง โดยใช้เครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ ชรบ. ร่วมดูแลความสงบเรียบร้อย พร้อมประสานตำรวจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษา ได้สนธิกำลังตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับทุกอำเภอร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาและสถานศึกษา ยกระดับการดูแลทั้งภายในและโดยรอบโรงเรียน
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นอกจากนี้ จังหวัดจะส่งเสริมการจัดตั้ง “สารวัตรนักเรียน” เพื่อช่วยสอดส่องพื้นที่เสี่ยงภายในสถานศึกษา ควบคู่กับการเชื่อมโยงเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและโดยรอบสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นเหตุหรือพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที เพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว
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