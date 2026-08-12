แก้วที่เขาถือไม่ใช่ของร้านเรา! “ต้าห์อู๋” ตัดพ้อมาขายโกโก้ในงานเกษตร ม.อ.ไกลถึงหาดใหญ่ เจออีกเจ้าทำเหมือนจนแฟนคลับเข้าใจผิด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ — ดราม่าร้อนงานเกษตร ม.อ. ศิลปินหนุ่ม “ต้าห์อู๋” พิทยา แซ่ฉั่ว ตัดพ้อไปเปิดร้าน “โกโก้ในตำนาน” แต่มีอีกร้านทำเหมือนของตัวเองทุกอย่าง จนหลายคนซื้อผิดร้าน ด้าน “บังลัน” อินฟลูหาดใหญ่แซะร้านโกโก้ต้าห์อู๋ เปิดขายได้ร้านเดียวในโลกเหรอ โวยติ่งสร้างปัญหา “พอร้านต้าห์อู๋มา ด่ากูฉ่ำ
กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนสะเทือนวงการ เมื่อ ศิลปินหนุ่ม “ต้าห์อู๋” พิทยา แซ่ฉั่ว ล่าสุด ไปเปิดร้าน โกโก้ในตำนาน ที่งานเกษตรภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่ในงานมีร้านขายโกโก้ ที่ทำออกมาเหมือนร้านตัวเองเกือบทุกอย่าง ทั้งผลิตภัณฑ์ รูปแบบร้าน สี ตัวหนังสือ โลโก้ แต่ใช้คนละชื่อ จนทำให้มีคนเข้าใจผิดจำนวนมาก จนต้าห์อู๋มาตัดพ้อใน X ว่า “เห็นแล้วก็ท้อ ยิ่งตอนแฟนคลับถามเรื่องเราแค่ในมือถือผิดแก้ว แค่อยากให้ได้กินของเราจริง ๆ อ่ะ”
ต้าห์อู๋ยังทำคลิปอธิบายความรู้สึกว่า “บางทีมันเหนื่อยนะ แบบเรามาเนี่ย เรามาไกลถึงหาดใหญ่ใช่ป่ะ มันก็เสียใจแหละ พยายามหลีกเลี่ยงมันแล้ว จะไม่รู้สึกแล้ว พยายามมองข้ามก็แล้ว เราเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องทำมาหากิน แต่ว่าบางทีมันกระทบความรู้สึกจริงๆ เราไม่ได้อยู่ๆ ก็สร้างมันขึ้นมา แล้วมันก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ มันก็แอบเหนื่อยเหมือนกัน“
”เราเห็นพี่เราขายของ เราเห็นน้องเราขายของ แล้วเราก็เห็นแฟนคลับเราซื้อของ เราเห็นคนมารีวิวในคอมเมนต์ต่างๆ แต่ว่าแก้วที่เขาถือมันไม่ใช่ของเรา ซึ่งมันเสียใจที่แบบ เออ อย่างน้อยถ้าเขาได้กินจากฝีมือของร้านเรามันคงดีกว่า ถ้าเขาตั้งใจมากินร้านเรา ไม่รู้ว่ามันสร้างความเข้าใจผิดไหม ใช่สิมัน ใครๆ ก็ขายได้ แต่ก็อย่างที่บอกมันรู้สึก“
”ก็ไม่เป็นไรก็สู้ต่อครับ ไม่รู้จะทำอะไรได้ ก็อยากให้คนใต้ได้กิน เราตั้งใจมาหา เต็มที่ครับ ร้านเราก็จะทำทุกอย่างให้เต็มที่“
@oueiija ขอบคุณชาวหาดใหญ่ที่รักนะครับ #โกโก้ในตํานาน #งานเกษตรมอหาดใหญ่ #ต้าห์อู๋ ♬ เสียงต้นฉบับ - DAOU ต้าห์อู๋ค้าบบ~
หลังจากนั้น ได้มีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในหาดใหญ่ “บังลัน ไก่ทอดหาดใหญ่” และ “นัสรอน” เดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์หน้าร้าน “โกโก้ในตำนาน” ของศิลปินหนุ่ม “ต้าห์อู๋” พิทยา แซ่ฉั่ว ในงานเกษตรภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีลักษณะตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวสินค้าว่า “โกโก้นี่ ถามว่า ต้องเป็นร้านนี่ร้านเดียวเหรอ ให้ต้าห์อู๋ขายคนเดียวเหรอ โกโก้ในตำนานคือร้านเดียวในโลกเหรอ
ด้าน นัสรอน บอกว่า “ไม่ใช่อย่างนั้น ประเด็นอยู่ที่แก้วเหมือนกัน คนต้องการจะซื้อของต้าห์อู๋ แต่มาซื้อผิดที่อีกร้าน คงไม่เกี่ยวกับรสชาติ
“บังลัน ไก่ทอดหาดใหญ่” ได้กล่าวทิ้งท้ายในคลิปนี้ว่า “ส่วนใหญ่ ติ่งนั่นแหละที่ทำให้มีปัญหา”
@zsxdcf96 ลบเลย กูโหลดทัน คิดไว้แล้วแหละมันต้อวลบ 😒#โกโก้ในตํานาน #โคตรโกโก้ #ต้าอู๋ห์ #fyp #pov ♬ เสียงต้นฉบับ - 🎀K N P T F O 🌸
การกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้พบเห็นและชาวเน็ตจำนวนมาก เนื่องจากมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของร้าน และเป็นการเข้าไปป่วนพื้นที่เพื่อหาแสงให้ตนเองในสถานการณ์ที่เป็นกระแสอยู่แล้ว ซึ่งภายหลังบังลันได้ลบคลิปนี้ออกไปแล้ว แต่ก็ยังมีคนดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ทัน
หลังจากคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ด้าน ต้าห์อู๋ พิทยา เจ้าของแบรนด์โกโก้ในตำนาน ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นชี้แจงใต้คลิปดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา โดยระบุถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา (CI) และผลกระทบต่อแบรนด์อย่างชัดเจน
"ใครๆ ก็ขายโกโก้ได้ถูกต้องครับพี่ แต่ต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับ แยกแยะเรื่องเมนูกับเรื่องไอเดียการขายบ้าง แก้วสีแดงช็อกขูด ฟรอนต์แบบนี้ CI ร้านแบบนี้ แล้วร้านที่เหมือนผมเคยใช้คำว่า โกโก้ในตำนาน ด้วยซ้ำ ก่อนจะเปลี่ยน"
"ผมเสียใจที่แฟนๆ เข้าใจผิด คิดว่าเป็นร้านผม แน่นอนมีเสียหายเช่นคนกินร้านอื่นมาด่าร้านผม มันคงยากแหละครับที่ทุกคนจะเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและความคิด และอย่าว่าคนที่มีปัญหาเลยครับ เพราะมันมีคนที่ตระหนักรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆ ครับ"
ด้าน “บังลัน ไก่ทอดหาดใหญ่” ได้ออกมาชี้แจงผ่านทางคอมเมนต์เพื่อเคลียร์ข้อสงสัยของสังคม โดยระบุว่า ตนเองชิมและรีวิวร้าน “โกโก้ในตำนาน” ของต้าห์อู๋แล้ว พร้อมอธิบายฝั่งของตนเองว่า ตอนแรกที่ไปรีวิวอีกร้านนั้น ตน "ไม่รู้จริงๆ ว่าร้านโกโก้ในตำนานมาขายด้วย" และไม่เคยทานร้านของต้าห์อู๋มาก่อน
ในส่วนของร้าน "โคตรโกโก้" นั้น ร้านได้ทำการดิลงานรีวิวไว้กับตนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งตนก็รีวิวให้แทบจะทุกงาน พอลงคลิปไปแล้วเกิดกระแสดราม่าทำให้เพิ่งมารู้จักร้านโกโก้ในตำนาน จึงได้เดินทางมาลองทานและทำคลิปรีวิวให้ทั้งสองร้าน
“คนชอบมาบอกว่า ฉันชอบไปรีวิวร้านของปลอมๆ คุณชอบแบบไหนก็ไปกินร้านนั้น เขาจ้างเราให้มารีวิว เราก็มารีวิว และไม่ใช่ว่าเราสักแต่จะเอาแต่เงินค่าจ้าง ร้านไหนไม่อร่อย เราก็ไม่รับ ฉันรีวิวอีกร้านมากี่สิบคลิปแล้วไม่มีปัญหา ไม่เคยถูกด่า พอร้านต้าห์อู๋มา ด่ากูฉ่ำ”
“เรื่องก็อปไม่ก็อป ฉันก็ไม่รู้ แต่ฉันคิดว่า ฉันดีใจถ้าใครมาก็อปของฉัน แสดงว่าของฉันดี”
ในเรื่องก็อปไม่ก็อปนั้น ต้าห์อู๋ ได้มาเขียนถึงเรื่องนี้ว่า “บังลันก็ขายไก่ทอด วันนึงถ้าร้านพี่ดังแล้วคนมาเปิดร้านที่ทำสีแบบพี่ ตัวอักษรแบบพี่แค่เปลี่ยนเป็น บังลันไก่ทอดสงขลา ในตลาดเดียวกับพี่ราคาถูกกว่า พี่โอเคจริงๆ เหรอครับ พี่เป็นเจ้าของร้านน่าจะเห็นคุณค่าในร้านตัวเอง พี่โอเคที่คนอื่นเอาไปใช้ง่ายๆ เหรอครับ อย่างน้อยอยากให้เห็นใจคนที่คิดที่ทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจด้วยครับ”