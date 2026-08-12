"เนเน่ รอยัล" เปิดใจถึงแม่ หลังรับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญู ปี 2569

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ‘เนเน่ รอยัล’ เปิดใจ หลังรับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญู ปี 69 ‘เบื้องหลังความสำเร็จมีแม่เสมอ’ พร้อมเผยความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างเธอกับผู้เป็นแม่
ในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 เนเน่ ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ในประเภทนักเรียน นักศึกษา จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในชีวิต ของ “เนเน่-รัตติกานต์ อำลอย” หรือ เนเน่ Royal
เนเน่ กล่าวถึงความรู้สึกภายหลังรับพระราชทานรางวัลลูกดีเด่น ว่า รู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นเล็กน้อยที่ได้รับพระราชทานรางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ประจำปี 2569 โดยเฉพาะในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่อยากขอบคุณคุณแม่ที่ดูแลและสนับสนุนตนเองมาโดยตลอด
แม่มักสอนเสมอว่า หากมีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจ สามารถมาปรึกษาแม่ได้ ทำให้ตนรู้สึกใกล้ชิดและสนิทกับครอบครัวมากขึ้น และมองว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต
“แม่เป็นคนที่หนูรักมาก และปกติหนูไม่เคยอยู่ห่างจากแม่เลย แม้ในเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศกับคุณพ่อ ก็จะโทรศัพท์พูดคุยกับแม่อยู่เสมอ แม่เป็นคนที่มีแพสชั่นมาก และไม่ว่าจะไปไหนก็จะคอยอยู่เคียงข้างเสมอ