ลามเข้าพังงา เจ็ตสกีเถื่อนจากภูเก็ต ปล่อย นทท.เช่าโดยไม่ควบคุม ขับรุกน่านน้ำ ทำชาวประมงเดือนร้อน

พังงา- ลามเข้าพังงา เจ้าท่า 199 เฝ้าระวัง เจ็ตสกีของผู้ประกอบการในพื้นที่ภูเก็ต ปล่อยให้นักท่องเที่ยวเช่า โดยไม่มีการควบคุม ขับไปรุกน่านน้ำ คุ้มครองพื้นที่สิ่งแวดล้อม เตือนเจ็ตสกีท่องเที่ยว ฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำทั้งปรับ
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามข้อสั่งการ จังหวัดพังงา ได้แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง กรณีผู้ประกอบการเจ็ตสกีท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต ที่ปล่อยให่ชาวต่างชาติ นำเรือ จำนวนหลายลำ เข้ามาขับเล่นในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ได้ส่งเรือตรวจการณ์ “เจ้าท่า 199” ออกตรวจตรา เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย หากพบเจ็ตสกีเข้ามาในพื้นที่โดยฝ่าฝืนข้อกำหนด พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เนื่องจากพื้นที่จังหวัดพังงาอยู่ภายใต้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท ขณะที่การฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ทั้งนี้ จังหวัดพังงาจะเร่งติดตามและดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา ควบคู่กับการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านอย่างเหมาะสม หากประชาชนพบเห็นผู้ฝ่าฝืนสามารถแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องที่ ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการได้ เนื่องจากขณะนี้ชาวประมงพื้นบ้าน ได้รับความเดือดนร้อนจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมา