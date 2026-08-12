ม.อ.ภูเก็ต จับมือ กฎบัตรไทย ผนึกกำลังพันธมิตร ยกระดับภาคใต้สู่เมืองเขียว พลังสะอาด เปลี่ยนเป็นเมืองสุขภาพและเศรษฐกิจมูลค่าสูง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ กฎบัตรไทย สมาคมการผังเมืองไทย ผนึกกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ และ อปท. ยกระดับภาคใต้เป็นเมืองเขียว พลังงานสะอาดและอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพ ศูนย์กลางการแพทย์และเมืองสุขภาพ และลดขยะอาหารของภาคใต้ ปี 2040 เปลี่ยนภาคใต้เป็นเมืองสุขภาพและเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูง
สมาคมการผังเมืองไทย กฎบัตรไทย และภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แถลงข่าวประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนภาคใต้เป็นเมืองสีเขียว เมืองพลังงานสะอาด และเมืองสุขภาพระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด People and Planet First โดยเตรียมจัดประชุมและนิทรรศการเมืองเขียว Thailand Greenest Cities Form & Expo @Phuket 2026 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2569 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2569 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีความพร้อมเต็มที่ในการจัดประชุมและนิทรรศการเมืองเขียวในส่วนของภาคใต้ Thailand Greenest Cities Form & Expo @Phuket 2026 โดยร่วมกับพันธมิตรผู้สนับสนุนหลักขับเคลื่อนภาคใต้เป็นเมืองเขียว เมืองพลังงานสะอาด เมืองเศรษฐกิจการแพทย์ และเมืองสุขภาพ ให้บรรลุเป้าหมายปี 2040 เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้อนุมัติจัดตั้งสถาบันขั้นสูงเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืน (AISHS) รองรับการวิจัยและพัฒนาการแพทย์ขั้นสูง การผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญการแพทย์เฉพาะทาง ซี่งสถาบันจะขอความร่วมมือและขอการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการประชุมครั้งนี้ จะจัดในวันที่ 24-26 กันยายน 2569 ณ ศูนย์ประชุมของวิทยาเขตภูเก็ต โดยจะลงนามเจตจำนงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมควบคุมมลพิษ เครือข่าย ThaiCBN ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และกลุ่มพันธมิตรหลักของกฎบัตรไทย สมาคมการผังเมืองไทย การลงนามนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภาคการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างเศรษฐกิจ โดยมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น ดังกรอบคิด People and Planet First ที่กำหนดไว้
ด้าน นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย เลขานุการกฎบัตรไทย ในฐานะผู้ประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเสริมว่า การจัดงานครั้งนี้ จะมีการลงนามเจตจำนง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 การลงนามเจตจำนงองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นเมืองพลังงานสะอาด โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์พลังงานสะอาด ฉบับที่ 2 การลงนามเจตจำนงการลดขยะอาหาร การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจชีวภาพ ฉบับที่ 3 การลงนามเจตจำนงสนับสนุนภาคใต้เป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ และฉบับที่ 4 การลงนามเจตจำนงการพัฒนาเมืองเขียว เมืองนิเวศ และเมืองยืดหยุ่น โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคใต้ จำนวน 10 แห่ง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 75 แห่ง ผู้ประกอบการโรงพยาบาล โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการแพทย์ อีก 50 แห่ง ร่วมลงนาม
นายฐาปนา กล่าวเพิ่มว่า ได้เตรียมห้องบรรยายกลุ่มย่อยในวันที่ 25-26 กันยายน 2569 เป็นห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี จัดบรรยายกลุ่มงานเมืองเขียว เมืองการแพทย์ การออกแบบอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม การลดขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะอาหารและมลภาวะ รวมการบรรยายกลุ่มย่อย 14 เรื่อง สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองเขียวให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานงานช่างและงานสาธารณสุข รวมทั้งผู้นำของชุมชนนั้น ได้จัดให้โปรแกรมปฏิบัติการจำนวน 5 โปรแกรม ได้แก่ การปฏิบัติการแปลงขยะอาหาร การปฏิบัติการปรับปรุงระบบปรับอากาศในโรงพยาบาลและอาคารขนาดใหญ่ การปฏิบัติการเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง การปฏิบัติการแพลตฟอร์มการบริหารโรงแรมเขียวหรือ green hotel การปฏิบัติการสร้างย่านการเดิน ย่านแฟชั่น และย่านอาหาร ซี่งเปิดโอกาสให้ อบจ. เทศบาล อบต.โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนมัธยมศึกษา หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วม สามารถรองรับผู้เข้าปฏิบัติได้มากถึง 800 คน
สำหรับการออกบูธจัดแสดง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน โดยโซน A จัดแสดงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุนวัตกรรมเมืองและอาคารเขียว โซน B จัดแสดงและปฏิบัติการขยะอาหารและมลภาวะ โซน C จัดแสดงกลุ่มเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ พร้อมการแสดงกลุ่มเมืองเขียว ทั้งนี้ ทีมงานได้เชิญผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์นวัตกรรมร่วมออกบูธจัดแสดงแนวคิดเมืองเขียวและโครงการเขียวที่คาดการณ์ไปถึงปี 2040 โดยเน้นโครงการที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างพื้นที่การเดิน (walkable urban place) อาคารเขียว (green building) โครงสร้างพื้นฐานเขียว (green infrastructure) เช่น โครงสร้างพื้นฐานการจัดการเก็บและระบายน้ำ การสร้างพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ การออกแบบระบบระบายอากาศแบบรวมศูนย์ การใช้พลังงานทดแทนจากขยะหรือพลังงานสะอาดรูปแบบต่างๆ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพ (Wellness Real Estate) และโครงการประเภท Mixed- Use ที่ผสมผสานพื้นที่ค้าปลีก สำนักงาน ที่อยู่อาศัย เพื่อลดความจำเป็นในการเดินทาง ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน
ส่วนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของงานนั้น นายฐาปนากล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กฎบัตรไทย กรมควบคุมมลพิษ สวทช.พร้อมด้วย อปท.ที่ร่วมลงนาม จะพัฒนากลไกเพื่อลดการใช้พลังงานหรือสร้างประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้พลังงานในภาคอาคาร ภาคการขนส่งและเดินทาง และภาคการบริโภค ดำเนินการตามเป้าหมายในปี 2040 ให้มี อปท.พลังงานพลังงานสะอาดของภาคใต้ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้พลังงานสะอาด ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถลดขยะอาหารลงร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง โดยคาดประมาณมูลค่าเศรษฐกิจที่ได้จากการขับเคลื่อนครั้งนี้ไม่น้อยกว่าปีละ 50,000 ล้านบาท สำหกรับการลด NCDs สำหรับประชากรในชุมชนต่างๆ ของเทศบาลจะร่วมกันกำหนดเป้าหมายในงานประชุม