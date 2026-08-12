จับตา! “Chabad Phuket” ศูนย์รวมชาวยิว หลังรัฐขยายผลสอบเครือข่ายธุรกิจต้องสงสัยในภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – จาก “ศูนย์ปฏิยบัติศาสนากิจ” สู่จุดจับตา! “Chabad Phuket” หลังรัฐขยายผลสอบเครือข่ายธุรกิจต้องสงสัยในภูเก็ต ย้ำประเทศไทยรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่สถานที่สำคัญทางศาสนาจะต้องไม่ถูกนำมาใช้เป็นฉากบังหน้า
กลายเป็นประเด็นร้อนและถูกจับตา เมื่อชื่อของ “Chabad Phuket” ศูนย์กลางกิจกรรมทางศาสนายิวในพื้นที่ป่าตอง ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ภายหลังเกิดเหตุเผชิญหน้าระหว่าง นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กับบุคคลภายในศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบหลังมีการร้องเรียน และมีรายงานถึงคำพูดในลักษณะว่า “ที่นี่เป็นพื้นที่ของอิสราเอล” ซึ่งกลายเป็นประโยคที่สร้างแรงกระเพื่อมในสังคม และนำไปสู่การตั้งคำถามถึงสถานะ บทบาท และกิจกรรมของกลุ่มชาวยิวในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ จนขยายวงไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มชาวต่างชาติในภูเก็ต โดยเฉพาะข้อสงสัยเรื่องการใช้คนไทยถือหุ้นแทน หรือ “นอมินี”
อย่างไรก็ตาม “Chabad” ไม่ใช่ชื่อเรียกกลุ่มธุรกิจ แต่เป็นเครือข่ายทางศาสนาของชาวยิว จากขบวนการ Chabad-Lubavitch เป็นขบวนการทางศาลสนายิว สายฮาซิดิก จากชุมชนลูบาวิทช์ ซึ่งมีศูนย์อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับภูเก็ตนั้น Chabad มีทั้งศูนย์ศาสนา โบสถ์ยิว ห้องสมุด การเรียน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและชุมชนของชาวยิว รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรมทางศาสนา การประกอบพิธี การรับประทานอาหารตามหลัก Kosher และการให้บริการแก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสำคัญของศาสนายิว และด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่เดินทางมายังภูเก็ตจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาวหลังปลดประจำการทหาร ทำให้ Chabad กลายเป็นจุดศูนย์รวมสำคัญของชุมชนชาวยิวในพื้นที่
ทำไม “Chabad ” ถึงมีบทบาทมากในภูเก็ต เนื่องจาก Chabad Phuket” เชื่อมโยงกับเหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 หลังเกิดเหตุภัยภิบัติ Chabad เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนักท่องเที่ยวชาวยิว ก่อนที่จะพัฒนาบทบาทเป็นศูนย์กลางสำหรับนักท่องเที่ยวอิสราเอลและชาวยิวที่มาภูเก็ต ต่อมาศูนย์มีขนาดใหญ่ขึ้น และ กลายเป็นจุดสำคัญของนักท่องเที่ยวอิสราเอล โดยเฉพาะกลุ่มแบ็คแพ็กเกอร์ และทหารปลดประจำการ และ ปัจจุบันฐานข้อมูลระบุว่า Chabad ในภูเก็ตมีศูนย์อยู่อย่างน้อย 2 แห่ง ได้แก่ Chabad-Lubavitch of Phuket และ Chabad L’Kehilah Phuket สำหรับ ชาบัด ป่าตอง ตั้งอยู่เลขที่ 9/6 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ร้อนแรงขึ้น ไม่ใช่เพียงบทบาทของ Chabad ในฐานะศูนย์ศาสนา แต่เป็นการที่ภาครัฐกำลังเดินหน้าตรวจสอบ โครงสร้างธุรกิจของชาวต่างชาติในภูเก็ต อย่างเข้มข้น ก่อนหน้านี้ จังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีในพื้นที่ป่าตอง รวมถึงมีการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อื่นของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ มท.2 ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจธุรกิจต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีในพื้นที่เชิงทะเล และสั่งให้ตรวจสอบสถานประกอบการทั่วจังหวัด หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลจากฝ่ายการเมืองว่า พบเครือข่ายบริษัทในภูเก็ตจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยมีการกล่าวถึงตัวเลขมากกว่า 100 บริษัท และรายได้รวมกว่า 5,000 ล้านบาท รวมถึงกรณีชาวอิสราเอลบางรายที่ได้รับสัญชาติไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงทางธุรกิจเพิ่มเติม
โดย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ถึงกรณีชาวอิสราเอลที่ ถือบัตรประชาชนไทย หมายเลข 8 ว่า จากการตรวจสอบ พบบริษัทมากกว่า 100 แห่งที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินีเดียวกัน โดยมีมูลค่าการหมุนเวียนทางธุรกิจรวมกันมากกว่า 5,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ธุรกิจที่อยู่ในข่ายการตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจรถเช่า บริการด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจทัวร์แบบ “ซีโร่ดอลลาร์” โดยเครือข่ายดังกล่าวมีทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงชาวอิสราเอลบางรายที่ได้รับสัญชาติไทยแล้ว
และยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้รับสัญชาติไทยจริง และได้รับสัญชาติเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน โดยระบุว่า ในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน่าจะมีเอกสารหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จึงได้รับการอนุมัติอย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยจะทบทวนกรณีดังกล่าวย้อนหลัง เพื่อพิจารณาว่าการให้สัญชาติเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งการออกบัตรประชาชน ซึ่งมีมากกว่า 1 รายแน่นอน แต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยจำนวน เนื่องจากการตรวจสอบยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
ส่วนกรณีของชาวอิสราเอล ที่ถือบัตรประชาชนไทย “ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ Chabad”แต่บุคคลเหล่านั้นเป็นกรรมการของบริษัท ที่เป็นเจ้าของอาคารและสถานที่ซึ่งศูนย์ Chabad ใช้ดำเนินกิจกรรม โดยบริษัทดังกล่าวมีโครงสร้างการถือหุ้นที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าเข้าข่ายการจัดตั้งบริษัทในลักษณะ “นอมินี” จึงเป็นเหตุให้บริษัทถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ทั้งนี้ ศูนย์ Chabad เป็นเพียงผู้เช่าสถานที่ดังกล่าว และ ยังไม่มีการกล่าวหาว่าองค์กรทางศาสนาดังกล่าวกระทำความผิดแต่อย่างใด
รัฐมนตรียังยืนยันว่า ประเทศไทยรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่สถานที่ทางศาสนาไม่สามารถถูกนำมาใช้เป็นฉากบังหน้าเพื่อดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายได้
“ภูเก็ต” กำลังถูกจับตาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก การตรวจสอบครั้งนี้จึงไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการจัดระเบียบธุรกิจต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต หลังภาครัฐประกาศเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินี แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และการตรวจสอบไม่ได้จำกัดเพียงว่า “ใครเป็นอิสราเอล เท่านั้น แต่จะมีการตรวจสอบทุกสัญชาติ เพราะในเรื่องนี้… “สัญชาติ” ไม่ใช่หลักฐานความผิด แต่ “หลักฐานทางธุรกิจ” ต่างหากที่จะเป็นคำตอบว่าใครผิดหรือถูก