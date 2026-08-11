สภ.ฉลองบุกตรวจ “Lion Cafe” หลังข่าวสะพัดสิงโตกัดนักท่องเที่ยวจีน ยันมีใบอนุญาต-ฉีดวัคซีนครบ

ภูเก็ต – สภ.ฉลองลงพื้นที่ตรวจสอบ “Lion Cafe” หลังมีกระแส ข่าวสิงโตทำร้ายนักท่องเที่ยวจีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบพบสถานประกอบการมีใบอนุญาตถูกต้อง ขณะที่สิงโต 2 ตัวมีเอกสารการครอบครองครบถ้วน ยันภาพที่เผยแพร่เป็นภาพเก่า
วันนี้ (11 ส.ค. 2569) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.สุระศักดิ์ ใจดีผกก.สภ.ฉลอง พร้อมกำลังชุดปฏิบัติการ สภ.ฉลอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ Lion Cafe ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนหลวงพ่อช่วง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต หลังมีการเผยแพร่ภาพข่าวเกี่ยวกับกรณีสิงโตทำร้ายนักท่องเที่ยวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และสร้างความกังวลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
จากการตรวจสอบใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการ พบว่ามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ภายในร้านพบสิงโตจำนวน 2 ตัว โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการครอบครองแล้วพบว่ามีใบอนุญาตถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนของสิงโต พบว่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักครบถ้วนตามกำหนด โดยมีเอกสารรับรองจากโรงพยาบาลสัตว์แฮปปี้ พอว์
ส่วนกรณีภาพข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ ณ วันที่ 11 ส.ค. 2569 ไม่พบลักษณะหรือเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่ปรากฏในภาพข่าวแต่อย่างใด โดยจากการสอบถามผู้จัดการสถานประกอบการได้รับการยืนยันว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าที่เกิดขึ้นประมาณเดือน ธ.ค. 2568 ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ สภ.ฉลอง ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยเข้าตรวจสอบ “LION LAND PHUKET” ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยป่าหลาย ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ผลการตรวจสอบพบว่า สถานประกอบการดังกล่าวมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเทศบาลตำบลฉลอง และสิงโตทุกตัวภายในสถานประกอบการมีเอกสารใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจากภาพหรือข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนว่า สถานประกอบการที่มีสัตว์ป่าหรือสัตว์ควบคุมในพื้นที่มีการดำเนินการตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง