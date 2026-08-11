คาเฟ่ภูเก็ตแจงแล้ว สิงโตกัดนักท่องเที่ยวจีนแค่แผลถลอก เหตุเกิดตั้งแต่ตรุษจีน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คาเฟ่แจง! ดรามา “สิงโตทำร้ายนักท่องเที่ยวจีน” พบเหตุเกิดจริง เมื่อช่วงตรุษจีน แค่แผลถลอก ยันตัวก่อเหตุไม่ใช่ “ชาลี” ตามโพสต์ ขณะที่ TAC ภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบ
สำหรับคืบหน้ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่านักท่องเที่ยวชาวจีนถูก “สิงโต” กัด ภายในคาเฟ่สิงโตแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ. ภูเก็ต จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ล่าสุดวันนี้ (11 สิงหาคม 2569) เจ้าหน้าที่ TAC (Tourist Assistance Center) ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงยังคาเฟ่ดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยนาใหญ่ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
จากการสอบถามพนักงานของร้าน เจ้าหน้าที่ ได้รับการยืนยันว่า มีเหตุสิงโตกัดนักท่องเที่ยวชาวจีนเกิดขึ้นจริง ตามที่มีการกล่าวอ้างในโลกออนไลน์ แต่ลักษณะบาดเจ็บเป็นเพียง แผลถลอก เท่านั้น โดยทางพนักงานได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุ
อย่างไรก็ตาม ทางร้านชี้แจงว่า สิงโตที่อยู่ภายในสถานที่ดังกล่าวเป็น ลูกสิงโตขนาดเล็ก และสิงโตที่นำมาเลี้ยงมีการฉีดวัคซีนทั้งหมด เพื่อดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ขณะเดียวกัน ยังมีประเด็นเกี่ยวกับชื่อของสิงโตที่ถูกกล่าวถึงในโพสต์ โดยพนักงานระบุว่า สิงโตตัวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวชื่อ “ซีซ่า” ไม่ใช่ “ชาลี” ตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ทางร้านระบุว่า เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา หรือหลายเดือนก่อนที่จะมีการนำเรื่องดังกล่าวมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันเหตุการณ์ ทางร้านระบุว่า ไม่สามารถเปิดภาพย้อนหลังได้แล้ว เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเวลานาน ทำให้ไม่มีข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดหลงเหลือสำหรับตรวจสอบ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ TAC อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามประเด็นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่อไป ท่ามกลางความสนใจของสังคมต่อมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวและการนำสัตว์ป่ามาให้นักท่องเที่ยวสัมผัสอย่างใกล้ชิด