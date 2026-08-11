กระฉ่อน! นักท่องเที่ยวจีนถูกสิงโตกัด ในคาเฟ่ แห่งหนึ่งในภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ดังกระฉ่อน! นักท่องเที่ยวจีน ถูกสิงโตในคาเฟ่แห่งหนึ่งในภูเก็ตกัด ทำสังคมตั้งคำถาม คาเฟ่สิงโต ที่เปิดหลายแห่งในประเทศไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยแค่ำไหน
กลายเป็นไวรัล ดังในจีน หลังเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ โพสต์ข้อความ”นักท่องเที่ยวชาวจีนถูกสิงโตกัดขณะเข้าใช้บริการคาเฟ่แห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต ทางร้านระบุว่าสิงโตได้รับวัคซีน แล้วใช้แค่น้ำยาไอโอดีนล้างแผลเบื้องต้น ผู้เสียหายยังกังวลเรื่องความเสี่ยง จึงตัดสินใจไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยตนเอง หลังฉีดมีอาการไข้และปวดแขน แต่ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงเหตุการณ์นี้จุดกระแสตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยของ คาเฟ่สิงโต ที่เปิดให้บริการในหลายจังหวัดของไทย”
อย่างไรก็ตามหลังมีการแชร์ข้อความดังกล่าวออกมา มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวน ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัย และการเปิดให้บริการว่าทำได้หรือไม่
ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง