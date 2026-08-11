ศาลสั่งคุมตัว 30 วัน เด็กพม่า ทำร้าย นร. ไทย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - น่าจะหายซ่า ! ศาลเยาวชน สั่งคุมตัว 30 วัน เด็กหญิงชาวพม่า ทำร้าย นร. ไทย ระหว่างสอบสวนในสถานพินิจฯ ภูเก็ต
จากกรณีเด็กหญิงชาวเมียนมา อายุ 12 ปี 8 เดือน ก่อเหตุทำร้ายนักเรียนไทย ภายในโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม หลังเกิดเหตุ ปู้ปกครองผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ และพนักงานสอบสวน สภ.เชิงทะเล ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อเด็กต่อหน้าพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต นักจิตวิทยา และบุคคลที่เด็กร้องขอ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ล่าสุดวันนี้ (11 สิงหาคม 2569) พนักงานสอบสวน สภ.เชิงทะเล ได้นำตัวเด็กหญิงชาวพม่าผู้ก่อเหตุ ไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ภายในกรอบเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่แจ้งข้อกล่าวหา เพื่อให้ศาลตรวจสอบทั้งเรื่องอายุของเด็ก การดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา รวมถึงการปฏิบัติต่อเด็กว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ในการไต่สวน พนักงานสอบสวนได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมนำพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาของศาล โดยระบุว่าเด็กมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง รวมถึงมีเหตุสมควรประการอื่นประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะกรณีบิดาและมารดาของเด็กถูกเลิกจ้างงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจึงมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหญิงเมียนมารายดังกล่าวไว้ระหว่างการสอบสวนที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เป็นเวลา 30 วัน
ทั้งนี้ หากพนักงานสอบสวนยังดำเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จ สามารถยื่นคำร้องขอผัดฟ้องและขอให้ศาลมีคำสั่งควบคุมตัวเด็กต่อได้ ครั้งละไม่เกิน 15 วัน และไม่เกิน 2 ครั้ง ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนหลังจากคดีถึงที่สุดแล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยนำตัวส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป