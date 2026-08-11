จ่อขยายถึงสนามบิน! รฟม.เตรียมปรับผลการศึกษาโมโนเรลหาดใหญ่ให้เสร็จภายใน 1 ปี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รฟม.เตรียมจ้างที่ปรึกษาทบทวนผลการศึกษาโครงการโมโนเรลหาดใหญ่ ชี้ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งสภาพพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี 68 เล็งขยายออกไปถึงสนามบินหาดใหญ่ พบอีไอเอหมดอายุ หารือ สผ.แล้วไม่ต้องทำใหม่
ภายหลังจากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอนั้น
ในขั้นตอนต่อไป จะเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย จากนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะจัดจ้างที่ปรึกษาภายในปีนี้ เพื่อดำเนินการทบทวนผลการศึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) หาดใหญ่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลาเคยดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี ก่อนนำผลการศึกษาเสนอขออนุมัติโครงการต่อบอร์ด รฟม. กระทรวงคมนาคม และเสนอ ครม. ตามลำดับต่อไป
การทบทวนผลการศึกษาครั้งนี้ คาดว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มจากเดิม ทั้งการปรับรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะต้องนำข้อมูลจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2568 ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่มาประกอบ
รฟม.ยังมีแนวคิดขยายเส้นทางจากเดิมที่สิ้นสุดโครงการที่สถานีรถตู้ เป็นการสิ้นสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ซึ่งจะเพิ่มระยะทางออกไปอีกประมาณ 9-10 กิโลเมตร แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่า จะดำเนินส่วนขยายนี้ไปพร้อมกันกับโครงการเดิม หรือจะพิจารณาทำเป็นโครงการระยะที่ 2 หลังจากที่โครงการแรกแล้วเสร็จ
นอกจากนี้ รฟม.ยังได้หารือกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ถึงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ ซึ่งตามกฎหมายจะมีอายุ 5 ปี โดยรายงานเดิมได้ครบกำหนดไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2569 โดยได้ข้อสรุปว่า รฟม.ไม่จำเป็นต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ แต่ต้องทบทวนมาตรการต่างๆ และนำกลับมาเสนอ สผ. อีกครั้ง
ทั้งนี้ โครงรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) หาดใหญ่ เป็นทางวิ่งยกระดับ เริ่มต้นจากสถานีคลองหวะ ผ่านสถานที่สำคัญ ที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารจำนวนมาก และปัจจุบันในบางช่วงของวันก็มีการจราจรที่ติดขัด เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ตลาดสด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตลาดกิมหยง ชุมทางรถไฟ และสิ้นสุดที่สถานีรถตู้ ระยะทาง 12.54 กม. รวม 12 สถานี วงเงินลงทุน 17,000 ล้านบาท มีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง ที่สถานีคลองหวะ