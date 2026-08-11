รายแรกของภูเก็ต รวบหนุ่มขับรถหรู ซุกปืนพร้อมกระสุนใต้เบาะ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รวบหนุ่มซุกปืนพร้อมกระสุนใต้เบาะ BMW กลางเกาะภูเก็ต รายแรกหลังใช้มาตรการเข้ม ส่งตำรวจดำเนินคดีอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย
เมื่อคืนวันที่ 10 ส.ค. 69 นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำกำลังฝ่ายปกครองที่ทำการอำเภอเมืองภูเก็ต ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดบริเวณ พื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต พบรถยนต์ยี่ห้อ BMW ต้องสงสัย
จึงได้เรียกตรวจและตรวจค้น พบอาวุธปืนยี่ห้อ CZ พร้อมแม็กกาซีนบรรจุกระสุน จำนวน 30 นัด ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะที่นั่งคนขับ และพบนายณัฏฐ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ผู้ขับขี่ ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
เจ้าหน้าที่จึงจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ดำเนินคดีอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย