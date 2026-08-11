คลื่นแรงซัด 2 นักท่องเที่ยวเยอรมันจมหาดฟรีดอม ! ช่วยรอด 1 สูญหาย 1 เร่งค้นหาท่ามกลางคลื่นลมแรง แต่ยังไร้วี่แวว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ทะเลคลั่ง! ซัด 2 นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันจมหาดฟรีดอม ต.กะรน เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดช่วยเหลือขึ้นฝั่งได้ 1 ราย ส่วนอีก 1 รายถูกคลื่นซัดหาย เร่งระดมกำลังค้นหาต่อเนื่อง ล่าสุดยังไม่พบ
จากกรณีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา พ.ต.ท.จรัส เหล็มปาน สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จ.ภูเก็ต รับแจ้งจากศูนย์วิทยุกะรนว่า เกิดเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จำนวน 2 ราย หลังได้รับแจ้ง จึงรายงาน พ.ต.อ.ปฐพี ศรีชาย ผกก.สภ.กะรน ก่อนเดินทางเข้าตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ
ทราบว่า นักท่องเที่ยวทั้ง 2 ราย เป็นชาวเยอรมัน ได้แก่ นายเจนนิค ยัวร์เกน โนเบล อายุ 30 ปี และ นางสาวอันดุก มิเชล อายุ 28 ปี โดยทั้งคู่เข้าพักที่โรงแรม Two Villas Holiday Phuket Onyx Style Nai Harn Beach ในพื้นที่ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2569
ก่อนเกิดเหตุ นักท่องเที่ยวทั้งสองได้ลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดฟรีด้อม แต่ระหว่างนั้นเกิดคลื่นทะเลซัดอย่างรุนแรง ทำให้ทั้งคู่ถูกกระแสน้ำพัดออกไปกลางทะเลและประสบเหตุจมน้ำ
ในช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณชายหาดได้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สามารถนำตัวนางสาวอันดุก มิเชล ขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย ขณะที่นายเจนนิค ยัวร์เกน โนเบล ถูกคลื่นซัดออกไปในทะเลและสูญหาย
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังและประสานทีมค้นหาเพื่อออกติดตามผู้สูญหาย แต่สถานการณ์ในพื้นที่มีคลื่นลมแรง และเข้าสู่ช่วงค่ำ ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ จึงต้องยุติภารกิจค้นหาทางทะเลไว้เป็นการชั่วคราว
ล่าสุดช่วงวันนี้ 11 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำกำลังออกค้นหาทางทะเลได้ เนื่องจากคลื่นลมยังคงมีกำลังแรง เจ้าหน้าที่บางส่วนได้ปรับแผนเข้าค้นหาตามแนวชายฝั่งและบริเวณโขดหิน เพื่อเร่งติดตามหาผู้สูญหายให้พบโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิด หากสภาพทะเลเอื้ออำนวยจะเร่งดำเนินการค้นหาทางทะเลต่อไป ขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการติดตามและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง