ลูกเลี้ยงโหดดอดมอบตัว หลังก่อเหตุจ้วงแทงพ่อเลี้ยงกว่า 10 แผล ก่อนยิงซ้ำดับคาที่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ลูกเลี้ยงสุดโหดจ้วงแทงพ่อเลี้ยงกว่า 10 ครั้ง ก่อนคว้าปืนยิงซ้ำ 3-4 นัด เสียชีวิตคาที่ เหตุเกิดในพื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ก่อนที่จะยอมเข้ามอบตัวกับตำรวจหลังถูกกดดันตลอดคืน
วานนี้ (10 ส.ค.) ตำรวจ สภ.เมืองสงขลา รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธทำร้ายกันที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ถนนกลิ่นประไพ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จึงนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบร่าง นายวินัย หิรัญกูล อายุ 53 ปี นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน สภาพร่างกายเต็มไปด้วยเลือด มีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมตามร่างกายหลายแห่ง และมีรอยกระสุนถูกยิงตามร่างกายหลายจุด โดยมีญาติๆ ร้องไห้ด้วยความเสียใจอยู่ใกล้ ๆ ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อ นายพีรพล เพ็ชรแก้ว หรือ กิ๊ฟ อายุ 29 ปี หลังก่อเหตุได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
ตำรวจสอบสวนญาติของ นายพีรพล ทราบว่า แม่ของนายพีรพลซึ่งเป็นช่างเสริมสวย คบหากับ นายวินัย และไปมาหาสู่กันมาระยะหนึ่ง โดย นายวินัย เคยตักเตือนนายพีรพลเรื่องยาเสพติด และชักชวนแม่ไปอยู่ด้วย จนทำให้ นายพีรพล ไม่พอใจและมีปากเสียงกันหลายครั้ง กระทั่งวันเกิดเหตุ นายพีรพล มาที่บ้านและมีปากเสียงกับ นายวินัย อีกครั้ง ก่อนใช้อาวุธมีดแทงและปาดคอจนได้รับบาดเจ็บสาหัส จากนั้นหยิบปืนขนาด .38 ของ นายวินัย ที่พกติดตัวมายิงซ้ำ 3-4 นัด ก่อนหลบหนีไป โดยญาติระบุว่า นายวินัย มีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเหตุร้าย จึงพกปืนติดตัวในวันเกิดเหตุ
จนกระทั่งล่าสุด ในเช้าวันนี้ (11 ส.ค.) นายพีรพล ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองสงขลา แล้ว พร้อมอาวุธมีดและอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ หลังตำรวจลงพื้นที่ติดตามตัวตลอดทั้งคืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา และความผิดตาม พรบ.อาวุธปืนฯ
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ข้อมูลอีกด้าน โดยพี่ชายของผู้ต้องหา ระบุข้อความว่า ความจริงอีกหนึ่งด้านจากคนในครอบครัวที่รู้ดีที่สุด นี่คือครอบครัวของผม นี่หรือคนเป็นแม่ โพสต์ข่าวได้บิดเบือนมาก ความจริงคือ เหตุเกิดจากเพียงเพราะคนตายคือแฟนแม่เขาถ่ายรูปจิ๋มแม่ผมให้น้องผมดู ทำนองเยาะเย้ย ครั้งก่อนผมไม่ยิงก็ดีเท่าไหร่แล้ว แม่เป็นคนสั่งให้ชู้คนแรกพาปืนมาขู่ 2 ครั้ง ครั้งแรกผมอยู่ในเหตุการณ์ ครั้งที่ 2 ผมยังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นวันนี้ ถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์คงเป็นผมนะครับที่ติดคุก มีคำถามว่าทำไมแม่ต้องทำแบบนั้นกับลูก ผมกับน้องยืนยันได้เลยว่าผมโตมาในครอบครัวที่มีแม่เห็นแก่ตัวโคตรที่สุด ใจแคบกับลูกที่สุด เมื่อไหร่ที่เราไม่มีประโยชน์กับแม่ เช่นไม่มีตังค์ให้ เราไม่มีค่าในสายตาแม่ของเราเลย ผมแต่งงานผมมีที่ดินแต่แม่ให้ค่าแต่งงานของผมแค่ 800 บาท คิดดูเอาเองแล้วกัน สุดท้ายพาชู้ตัวเลขมาขู่ลูกเพื่อจะทำร้ายลูกสุดท้ายโดนลูกแทงตายพาคนมาตายลูกตัวเองติดคุก นี่หรือคนเป็นแม่"
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลและข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่โดยพี่ชายของผู้ต้องหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งจากครอบครัวของผู้ต้องหา และยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและพยานหลักฐานในคดีต่อไป