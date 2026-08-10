ตร.แจ้งข้อหา นร.พม่า ด้านโรงเรียนยังไม่ไล่เด็กพม่าออก แต่ถ้าจะเรียนต่ออาจจะต้องปรับวิธีการ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตร.แจ้งข้อหา นร.พม่าแล้ว ส่วน โรงเรียน ยังไม่ไล่เด็ก นร.พม่า ออก เผยเคยทำฑัณฑ์ เนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม หากเด็กต้องการเรียนต่อ ทางโรงเรียนจะมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด อาจปรับให้เรียนออนไลน์
สำหรับความคืบหน้ากรณี นร.หญิงชาวพม่า ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้าไปทำร้าย นร.ไทยภายในห้องน้ำของโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต ล่าสุดทาง โรงเรียนวัดศรีสุนทร ได้ออกมาชี้แจงถึงการรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียน รวมทั้งพฤติกรรมของเด็ก นร.ชาวพม่า ซึ่งไปก่อเหตุทำร้าย นร.โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ว่า ในการรับนักเรียนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้าเรียนที่โรงเรียนนั้นทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างถูกต้องตามระเบียบ
และที่ผ่านมาได้ติดตามพฤติกรรมของเด็กรายดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งเด็กไม่เคยมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายในโรงเรียน แต่มีอุปนิสัยที่ไม่เหมาะสมตามวัย ก็ได้ตักเตือนและเคยทำทัณฑ์บนไว้เมื่อปีการศึกษาที่แล้ว หลังเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ หากนักเรียนประสงค์จะเรียนต่อ โรงเรียนก็ได้มีมาตรการในการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และอาจพิจารณาให้มีการเรียนออนไลน์
ด้านที่นายอำเภอถลาง ได้รายงานถึงเรื่องของการดูแลความปลอดภัย ว่า อำเภอได้กำชับผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร ให้ดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณหน้าโรงเรียน ในช่วงก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนทุกวันในสัปดาห์นี้
ขณะที่ สภ.เชิงทะเล ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นเด็กหญิงชาวพม่า ต่อหน้าสหวิชาชีพ เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย และจะดำเนินการตามขั้นตอนคดีต่อไป