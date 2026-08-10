‘หาดใหญ่วิทยาลัย’ โต้อดีตครูภาษาอังกฤษทุกข้อกล่าวหาชี้ทำผิดสัญญาจนต้องเลิกจ้าง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ญ.ว.ออกประกาศแจงข้อกล่าวหา ปฏิเสธทุกข้อ ยันไม่เคยโกงเงินเดือน จ่ายล่าช้าเหตุน้ำท่วมใหญ่ปี 68 ชี้เร่งดำเนินการแล้วแต่ล่าช้าไป 2 วัน แจงขึ้นเงินเดือนให้ตามอำเภอใจไม่ได้ ต้องทำตามระเบียบราชการ โต้รายงานน้ำท่วมเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ถึงวันนี้ยังไม่เสร็จ เงินยังไม่ได้ ชี้อดีตครูทำผิดสัญญา หายออกนอกประเทศไปเกิน 2 วันทำการ ส่งผลเสียต่อการเรียนการสอน เผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านสื่อออนไลน์ เป็นเหตุผิดสัญญาต้องเลิกจ้าง
จากกรณีที่ Mr. Pieter Johannes Dreyer อดีตครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ไลฟ์สดอ้างว่า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยมีเรื่องที่ส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโรงเรียนนั้น
วานนี้ (9 ส.ค.) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง ขอชี้แจงการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยยืนยันว่า ข้อมูลของอดีตครูอัตราจ้างฯ เป็นเท็จ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง มีรายละเอียดดังนี้
1. กรณีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการทุจริตหรือฉ้อโกงเงินเดือน โ่รงเรียนยืนยันว่าได้เบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ Mr. Pieter Johannes Dreyer ในอัตราที่ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างทุกประการ โดยการจ่ายค่าจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ล่าช้านั้น เนื่องจากเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง ส่งผลให้ดำเนินการไม่ได้ตามปกติ แต่โรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ได้เร่งดำเนินการจนจ่ายได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ซึ่งล่าช้าจากกำหนดเดิมเพียง 3 วัน
นอกจากนี้ ในการจ่ายค่าจ้างดังกล่าว โรงเรียนไม่ได้หักค่าจ้างเนื่องจากวันลาหรือวันขาดงานแต่อย่างใด โดยคำนึงถึงสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ลูกจ้างเป็นสำคัญ
2. ข้อเรียกร้องให้แก้ไขอัตราค่าจ้าง โรงเรียนชี้แจงว่า โรงเรียนดำเนินการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างตามข้อเรียกร้องทันทืไม่ได้ เพราะไม่ใช่อำนาจที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะดำเนินการได้โดยอิสระตามอำเภอใจ แต่ต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ทางราชการกำหนด รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงาน และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการทุจริตหรือฉ้อโกงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนต่าง โรงเรียนชี้แจงว่า โรงเรียนได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคืนเงินส่วนต่างให้แก่ Mr. Pieter Johannes Dreyer แล้ว ภายหลังจากที่ได้รับทราบหลักเกณฑ์และประกาศเกี่ยวกับการลดหย่อนอัตราเงินสมทบ
4. ข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการประมาณความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ที่Mr. Pieter Johannes Dreyer อ้างว่า โรงเรียนประมาณการสูงกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โรงเรียนขอชี้แจงว่า การกล่าวอ้างดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและลักษณะกระบวนการประเมินความเสียหายของทางราชการ โดยประมาณการดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น ที่จัดทำเพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ใช่ขั้นสุดท้าย ซึ่งยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอน และปัจจุบัน โรงเรียนยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามจำนวนที่ปรากฏในประมาณการความเสียหายดังกล่าว
จำนวนเงินประมาณการความเสียหายที่ Mr. Pieter Johannes Dreyer นำมากล่าวอ้างนั้น ไม่ตรงกับจำนวนเงินตามเอกสารประมาณการความเสียหายที่โรงเรียนจัดทำและรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด จึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนแก่บุคคลทั่วไป โรงเรียนขอยืนยันว่า การจัดทำประมาณการความเสียหายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น มิได้มีเจตนาที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริง แสวงหาประโยชน์ หรือดำเนินการโดยมิชอบแต่อย่างใด
5. เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาจ้าง โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่า การบอกเลิกสัญญาจ้าง Mr. Pieter Johannes Dreyer มีเหตุมาจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง อันถือเป็นการผิดสัญญาจ้างในสาระสำคัญ นั่นคือ Mr. Pieter Johannes Dreyer ได้เผยแพร่ข้อความข้อมูล และเนื้อหาอันเป็นเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะผิดสัญญาจ้างตามข้อ 10.2
นอกจากนี้ Mr. Pieter Johannes Dreyer ยังไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้างติดต่อกันเกิน 2 วันทำการ โดยมิได้แจ้งเหตุหรือขออนุญาตจากผู้ว่าจ้างตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งยังปรากฏว่า ได้เดินทางออกนอกพื้นที่พำนักในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน