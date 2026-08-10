นายกสมาคมศิษย์เก่า ญว. ถกตำรวจ-ฝ่ายปกครอง คุมเข้มความปลอดภัยโรงเรียน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ร่วมถกตำรวจ-ฝ่ายปกครอง วางมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยนักเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง ยันครูต่างชาติออกนอกประเทศแล้ว
วันนี้ (10 ส.ค.) ที่ห้องประชุม สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อม นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอหาดใหญ่ ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันเพื่อหามาตรฐานป้องกันหลังเกิดเหตุอดีตครูชาวต่างชาติของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ส่งรูปภาพซ้อมยิงปืนเข้าไปในกลุ่ม Line Open chat ที่มีสมาชิกมากกว่า 5,000 คน เพื่อข่มขู่หลังจากไม่พอใจที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ด้าน นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้จะเน้นเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยยืนยันว่าขณะนี้ผู้ก่อเหตุได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้ว และจากการประสานกับทนายความของครูชาวต่างชาติรายดังกล่าว ซึ่งให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่า บุคคลดังกล่าวไม่น่าจะกลับเข้ามาสร้างความวุ่นวายในพื้นที่หรือภายในโรงเรียนอีก หลังรับทราบถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหารือและกำหนดมาตรการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในพื้นที่ โดยเน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนประเด็นการดำเนินคดี การห้ามเดินทางเข้าประเทศ หรือการขึ้นแบล็คลิสต์นั้น เป็นขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม. และหน่วยงานชี้ขาดอย่าง ป.ป.ช. ดำเนินการต่อไป
สำหรับสาเหตุการเลิกจ้างเบื้องต้นคาดว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งภายใน ซึ่งทางเทศบาลให้ความสำคัญกับความสงบเรียบร้อยของโรงเรียนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบ โดยตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออกอย่างเข้มงวด ป้องกันไม่ให้คนนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน, ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จัดชุดสายตรวจเวียนตรวจตราตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความอุ่นใจและป้องกันเหตุไม่คาดคิด
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กล่าวทิ้งท้ายว่า เป้าหมายสำคัญที่สุดในขณะนี้ คือการทำให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครู เกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัย และสามารถเรียนและทำงานได้อย่างสบายใจ