เปิดพิกัด “เขาหน้ายักษ์” หาดลับพังงา ทะเลสีฟ้าใส โขดหินลายไม้ สวยจนต้องร้องว้าว!

พังงา - หากภาพทะเลในฝันของคุณไม่ใช่ชายหาดที่เต็มไปด้วยผู้คน แต่เป็นผืนทรายขาวทอดยาวสุดสายตา น้ำทะเลสีฟ้าใส โขดหินรูปร่างประหลาด และเสียงคลื่นที่ดังแทนเสียงความวุ่นวาย “เขาหน้ายักษ์” อาจจะเป็นคำตอบของคุณ
ถ้าคุณกำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยว ที่เงียบสงบ ไม่พรุกพล่านไปด้วยผู้คน แต่เป็นผืนทรายขาวทอดยาวสุดสายตา น้ำทะเลสีฟ้าใส โขดหินรูปร่างประหลาด และเสียงคลื่นที่ดังแทนเสียงความวุ่นวาย ลองปักหมุดไว้ที่นี่ “เขาหน้ายักษ์” แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดอันซีนริมทะเลอันดามัน ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา อีกหนึ่ง “หาดลับ” ที่กำลังถูกพูดถึงในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและสายแคมป์ปิง
“ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวย แต่ยังมีทั้งเรื่องราว ตำนาน และภูมิทัศน์ธรรมชาติที่แปลกตา จนทำให้การเดินทางมาเยือนแต่ละครั้งเหมือนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ทะเลสีฟ้าใส หาดทรายขาว กับโขดหินสุดแปลกตา”
“เขาหน้ายักษ์” ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยชายหาดบริเวณนี้เชื่อมต่อกับแนวหาดท้ายเหมือง ซึ่งมีความยาวรวมกว่า 13 กิโลเมตร จุดเด่นที่สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น คือ หาดทรายสีขาวละเอียดตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส ขณะที่ริมชายหาดเต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกๆ ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างน่าทึ่ง บางก้อนมีลวดลายและสีสันคล้ายลายไม้ กลายเป็นมุมถ่ายภาพยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน”
ในวันที่คลื่นลมเป็นใจ น้ำทะเลบริเวณนี้ใสจนสามารถมองเห็นพื้นทะเลได้อย่างชัดเจน เหมาะทั้งสำหรับการเล่นน้ำ พักผ่อน หรือดำน้ำตื้นชมโลกใต้ทะเลในบริเวณที่เหมาะสม ที่สำคัญคือบรรยากาศยังคงความเงียบสงบ เพราะที่นี่ไม่ได้มีความพลุกพล่านแบบแหล่งท่องเที่ยวชายหาดชื่อดัง ใครชอบเที่ยวแบบ “ไปให้ถึง แล้วนั่งฟังเสียงทะเล” น่าจะถูกใจไม่น้อย
สิ่งที่อยากบอกอีกอย่าง เขาหน้ายักษ์ ไม่ได้มีแค่ทะเล! หรือชายหาดสวยงามเท่านั้น แต่เมื่อถึงหน้าแล้ง ที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เพราะจะเปลี่ยนโฉมเป็น “ทุ่งสะวันนา” อีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้เขาหน้ายักษ์แตกต่างจากชายหาดทั่วไป คือพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบบริเวณใกล้เคียงมี ทุ่งเสม็ดขาวขนาดใหญ่ ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง ทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองอร่ามแผ่กว้างสุดสายตาเมื่อมองตัดกับท้องฟ้าและแนวทะเลอันดามัน ยิ่งทำให้ภูมิทัศน์บริเวณนี้มีความโดดเด่นราวกับฉากในต่างประเทศ จนหลายคนเปรียบเปรยบรรยากาศว่าให้ความรู้สึกคล้าย ทุ่งสะวันนาในแอฟริกา สายถ่ายภาพจึงไม่ควรพลาด โดยเฉพาะช่วงแสงเช้าและก่อนพระอาทิตย์ตก เพราะแสงธรรมชาติจะช่วยขับสีของผืนหญ้าและท้องทะเลให้สวยขึ้นไปอีก
นอกจากความสวยงามแล้ว “เขาหน้ายักษ์” ยังมีความสำคัญด้านระบบนิเวศ เพราะเป็นหนึ่งในพื้นที่ชายหาดที่ เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ในช่วงฤดูกาลวางไข่ นี่จึงไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับถ่ายรูป แต่เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสัตว์ทะเลหายาก การเดินทางมาท่องเที่ยวจึงต้องคำนึงถึงกติกาของพื้นที่และช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่รบกวนสัตว์ป่า และไม่ทิ้งขยะไว้เบื้องหลัง เพื่อให้ชายหาดแห่งนี้ยังคงความสมบูรณ์ต่อไป
สำหรับคนที่อยากใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติแบบเต็มๆ ที่นี่สามารถ กางเต็นท์พักแรม ได้ ลองจินตนาการว่า ช่วงเย็นนั่งมองพระอาทิตย์ค่อยๆ ลับขอบฟ้าเหนือทะเลอันดามัน ก่อนเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการนั่งฟังเสียงคลื่นในค่ำคืนที่เงียบสงบ
เช้าวันใหม่ตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงธรรมชาติ นี่อาจเป็นความสุขเรียบง่ายที่หาไม่ได้จากรีสอร์ตหรูหรือชายหาดชื่อดังที่เต็มไปด้วยผู้คน โดยนักท่องเที่ยวต้องเตรียมเต็นท์ อาหาร และเครื่องดื่มมาเอง ขณะที่ทางอุทยานฯ มีห้องน้ำไว้ให้บริการ
ความน่าสนใจของที่นี่ไม่ได้มีแค่ธรรมชาติ เพราะชื่อ “เขาหน้ายักษ์” ยังมาพร้อมกับตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ว่า บริเวณหน้าผาที่หันออกสู่ทะเลทางทิศตะวันตก มีลักษณะคล้าย ใบหน้าของยักษ์ที่กำลังโกรธเกรี้ยว จึงเป็นที่มาของชื่อ “เขาหน้ายักษ์” ชาวบ้านในพื้นที่มีเรื่องเล่าต่อกันว่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือรบของทหารญี่ปุ่นที่แล่นผ่านบริเวณดังกล่าวเกิดอับปางหลายลำโดยไม่ทราบสาเหตุทหารญี่ปุ่นจึงเชื่อว่าอาจเกิดจากอาถรรพ์ของหน้าผารูปร่างคล้ายใบหน้ายักษ์ และมีการใช้ปืนใหญ่ยิงบริเวณดังกล่าว จนหน้าผาบางส่วนพังและจมลงทะเล
สำหรับการเดินทางไป “เขาหน้ายักษ์” นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเดินทางกับ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง หรือเลือกเดินทางทางเรือผ่าน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าดินแดง โทร. 08-6273-0823
ใครกำลังมองหาสถานที่หลบความวุ่นวาย เปลี่ยนเสียงเมืองเป็นเสียงคลื่น และอยากสัมผัสอันดามันในมุมที่ยังคงความดิบและความเป็นธรรมชาติเอาไว้ “เขาหน้ายักษ์” อาจเป็นพิกัดที่คุณกำลังตามหา!