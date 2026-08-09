นายกฯลงระนอง เดินหน้า เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม อ่าวไทย-อันดามัน

ระนอง - นายกรัฐมนตรี ลงระนอง ยันรัฐบาลไม่หยุดเดินหน้า เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในส่วนที่ยังขาด “Missing Link” เพื่อให้การเดินทางและการขนส่งลงสู่พื้นที่ภาคใต้มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย
วันนี้ ( 9 สิงหาคม 2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ โดยระบุว่า รัฐบาลจะเร่งดำเนินการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในส่วนที่ยังขาด หรือที่เรียกว่า “Missing Link” เพื่อให้การเดินทางและการขนส่งลงสู่พื้นที่ภาคใต้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดระนอง รัฐบาลมีแนวทางพัฒนาระบบคมนาคมและท่าเรือให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยจะเพิ่มความสามารถในการรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อวางพื้นฐานด้านการขนส่งและการค้าของพื้นที่ และสร้างความเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค
การพัฒนาดังกล่าวจะดำเนินการเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากปริมาณสินค้า ความต้องการของตลาด และความเหมาะสมด้านการลงทุน เพื่อให้ระบบขนส่งสามารถขยายตัวได้ตามโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคต
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโอกาสด้านการค้าด้วยว่า หากระบบขนส่งมีความสะดวกและเชื่อมโยงกันมากขึ้น จังหวัดระนองจะสามารถเพิ่มบทบาทในการเป็นช่องทางการขนส่งสินค้า โดยสินค้าจากยุโรปสามารถเข้ามาทางระนอง และกระจายต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงภาคเหนือ และเชื่อมโยงไปยังประเทศจีน ขณะเดียวกันสินค้าของไทยสามารถใช้เส้นทางผ่านจังหวัดระนองเพื่อส่งออกไปยังอินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรปได้
นายกรัฐมนตรีเปรียบเทียบการพัฒนาระบบดังกล่าวว่า เป็นการเริ่มต้นสร้างโอกาสทางการค้าและขยายศักยภาพไปทีละขั้น เมื่อระบบมีความพร้อมและเกิดความสะดวกในการขนส่งมากขึ้น ก็จะสามารถต่อยอดและขยายกิจการได้ตามความต้องการของตลาด
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หากในอนาคตมีความจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถของระบบขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด รัฐบาลก็พร้อมพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประโยชน์โดยรวมของประเทศ
นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจะประเมินแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่จังหวัดระนองในปัจจุบันมีระบบคมนาคมและการขนส่งที่สามารถรองรับการใช้งานได้ และจากนี้จะต้องพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและขยายศักยภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดระนองในอนาคต