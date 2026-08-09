“ไทยสุง” มั่นใจศักยภาพอสังหาฯ ภูเก็ต ปักหมุดเปิดโชว์รูมกระเบื้องเกรดพรีเมียม แห่งแรกในภูมิภาค

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “ไทยสุง” ธุรกิจำหน่ายกระเบื้องเกรดพรีเมียม มั่นใจศักยภาพอสังหาฯภูเก็ตโตต่อเนื่อง ปักหมุดเปิดโชว์รูม ที่ภูเก็ตแห่งในภูมิภาค เผยตลาดตอบรับดีสินค้าตอบโจทก์โครงการอสังหาฯ ระดับไฮเอนด์
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา THAI SOUNG TLES ได้จัดให้มีการเปิดตัวโชว์รูม สาขาภูเก็ต อย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในจังหวัด ภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต และ นายชาตรี พันโภคี กรรมาธิการ สถาปนิกทักษิณ หัวหน้าศูนย์ภูเก็ต กล่าวแสดงความยินดี และ มีนางนิตยาภร กรุงไกรเพชร VICE-PRESIDENT & MARKETING DIRECTOR พร้อมด้วย นายนพรุจ กรุงไกรเพชร ผู้บริหาร THAI SOUNG TLES รวมทั้งผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งมีทั้งนักลงทุน เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก และ ลูกค้า เข้าร่วมงานในครั้งนี้
นอกจากนั้นภายในงานยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษ ARCHITECTS’ TALK โดยวิทยากร รับเชิญ คุณวสุ วิรัชศิลป์ (FOUNDING DIRECTOR,VASLAB COMPANY LIMITED) และ การบรรยายพิเศษ ARCHITECTS’ TALK โดยวิทยากร รับเชิญ คุณ นำชัย แสนสุภา (FOUNDING DIRECTOR, SHMA COMPANY LIMITED) ซึ่งจัดขึ้นแบบเป็นกันเอง พร้อมมีการเปิดตัวกระเบื้องคอลเลกชั่นพิเศษ
นายนพรุจ กรุงไกรเพชร ผู้บริหาร ไทยสุง จำกัด เปิดเผยถึงการตัดสินใจขยายการลงทุนเปิดโชว์รูม ไทยสุง ที่ภูเก็ต ว่า ไทยสุง เป็นผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายกระเบื้องคุณภาพพรีเมียม โดยเปิดโชว์รูมกระเบื้องแห่งแรกที่กรุงเทพฯ มาแล้ว 22 ปี ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า จึงได้ตัดสินใจที่จะขยายโชวร์รูมออกนอกกรุงเทพฯ จึงเลือกที่จะขยายการเปิดโชว์รูมมายังจังหวัดภูก็ต เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เพราะจากการสำรวจความต้องการของตลาดและออกบูทแสดงสินค้าในหลายจังหวัด รวมถึงภูเก็ตได้เปิดบูทเล็กๆ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปรากฎว่าที่ภูเก็ตรับการตอบรับที่ดีมากๆ และมีเสียงเรียกร้องให้มาเปิดโชว์รูมกระเบื้องที่ภูเก็ต เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกระเบื้องจริงๆ และรายละเอียดต่างๆ
และมองว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในภูเก็ตมีการเติบโตอย่างรวดเร็วๆ สินค้ากระเบื้องของไทยสุง เป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้าง ที่ตลาดอิงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตสูงมาก จากความต้องการที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติในภูเก็ต ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต
ทำให้ความต้องการทั้งคอนโดมิเนียมและพูลวิล่าสูงมากในช่วงนั้น นักลงทุนในภูเก็ตมองหาวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและมีความพรีเมี่ยม เพื่อใช้ในโครงการที่ราคาขายสูงกว่าตลาดทั่วไปหลายเท่าตัว ทำให้ที่ผ่านมา กระเบื้องของไทยสุง จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทก์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการ สถาปนิก หลายๆ รายที่เลือกใช้กระเบื้องของไทยสุง แม้เรายังไม่มีโชว์รูมที่ภูเก็ตก็ตาม
ทั้งนี้ เพราะกระเบื้องของไทยสุงตอบโจทก์ความต้องการของลูกค้า จากจุดเด่นที่แตกต่างจากกระเบื้องในตลาดทั่วไป โดยเฉพาะในส่วนของลวดลายที่พยายามทำให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดที่มีแรงบันดาลใจมาจากสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวที่ชื่นชอบจริงๆ สถานที่ที่เคยทำงานร่วมกับดีไชด์เนอร์ทั้งในกรุงเทพฯและโรงแรมระดับห้าดาวที่อยากได้กระเบื้องแปลกๆ จึงนำความต้องการของลูกค้ามาผลิตเป็นกระเบื้องที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร
และคุณภาพของกระเบื้อง ที่มีมาตรการการควบคุมหลายขั้นตอน รวมไปถึงมาตรฐานต่างๆ เช่น มอก. ทำให้เรากล้าการันตีกระเบื้องทุกแผ่นว่าได้คุณภาพ รวมไปถึงหากสินค้ามีปัญหาทางเราจะส่งพนักงานไปตรวจสอบให้ลูกค้าทันที หากพบสินค้ามีปัญหาทางเราจะรับเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการหลังการขายของเรา
นายนพรุจ กล่าวต่อว่า การเปิดโชว์รูม ที่ภูเก็ตนั้น บริษัทไม่ได้มองไปที่ตัวเลขยอดขาย แต่ต้องการเป็นพันธมิตรที่ดีกับนักลงทุนในท้องถิ่นภูเก็ต และต้องการทำความเข้าใจถึงความต้องการของนักลงทุนพัฒนาอสังหาฯในภูเก็ตว่าเทรนด์ในขณะนี้ไปในทิศทางใด และสิ่งที่นักลงทุนต้องการสินค้าแบบไหน สินค้าที่เรามีอยู่ในขณะนี้สามารถตอบโจทก์ความต้องการได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งในช่วง 1-2 ปีแรกที่เรามาภูเก็ตน่าจะเป็นช่วงที่มาทำความเข้าใจกับความต้องการของนักลงทุน ทั้งส่วนของตัวสินค้า ราคาที่ตรงกับความต้องการ ถ้าเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าก็จะทำให้ธุรกิจเดินไปอย่างยั่งยืน จึงไม่ได้มองเป้าหมายไว้ที่ตัวเลข แต่อยากให้ลูกค้าในภูเก็ตเลือกสินค้าของเราแล้วประทับใจและกลับมาใช้ต่อไป
นายนพรุจ ยังมองแนวโน้มอสังหาฯภูเก็ต ว่า ธุรกิจอสังหาฯในภูเก็ตยังเดินต่อไปได้แม้ว่าตลาดจะชะลอตัวลงบ้าง ไม่หวือหวาเหมือนช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่ความต้องการพูลวิลล่า คอนโมมิเนียมจากชาวต่างชาติจะสูงมากๆ ทำให้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนที่ภูเก็ตในภูเก็ต เพียงแต่นักลงทุนจะต้องแข่งกันพัฒนาตัวโปรดักซ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า สร้างความแตกต่างๆให้กับตัวสินค้าให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ทั้งในเรื่อง ฟังก์ชั่น รูปอาคาร และโลเคชั่น ซึ่งโดยภาพรวมคิดว่าอสังหาฯภูเก็ตยังไปต่อได้ จากความต้องการของลูกค้าต่างชาติ ทั้งรัสเซีย ยูเครน ที่ยังต้องการซื้ออสังหาฯในภูเก็ต
สำหรับโชว์รูม THAI SOUNG TILES สาขาภูเก็ต เปิดในรูปแบบ Sales Gallery ที่ผสานพื้นที่จัดแสดงกระเบื้องพรีเมียม ให้เข้ากับการนำเสนอไอเดียและสร้างแรง บันดาลใจในการออกแบบ พร้อมห้องตัวอย่างการใช้งาน ที่จำลองการติดตั้งกระเบื้องในพื้นที่ต่าง ๆ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นและสัมผัสการใช้งานกระเบื้องได้จริง สามารถใช้นำไปต่อยอดในการออกแบบพื้นที่ของตนเองได้อย่างชัดเจน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
ซึ่งโชว์รูม ได้รวบรวมกระเบื้องหลากหลายประเภทไว้ในที่เดียว ได้แก่ กระเบื้องพอร์ซเลน กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องขับเวย์ กระเบื้องยาง SPC กระเบื้องเซรามิก กระเบื้อง สระว่ายน้ำ กระเบื้องสำหรับพื้นที่ภายนอก และกระเบื้องแผ่นใหญ่ (Big Slab) มีให้เลือกกว่า 2,000 ลาย นอกจากนี้ยังมีบริการเซาะร่องกระเบื้อง เจียรมุมกระเบื้อง รวมถึงบริการตัดและแปรรูปกระเบื้อง ซึ่งเป็นบริการสั่งทำพิเศษตามดีไซน์ เช่น งานแพทเทิร์นที่ออกแบบเฉพาะ เคาน์เตอร์กระเบื้อง ท็อปโต๊ะ เจาะใส่ซิงค์และรางน้ำ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานรีโนเวท
นอกจากการจัดจำหน่ายสินค้าแล้ว THA SOUNG TLES ยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกประเภทกระเบื้อง ขนาด สี และลวดลายให้ เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมบริการคำนวณปริมาณวัสดุ แนะนำอุปกรณ์ติดตั้ง และบริการออกแบบ 3D เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการเลือกใช้วัสดุ และเพิ่มความมั่นใจก่อนเริ่มก่อสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่
การเปิดโชว์รูมสาขาภูเก็ตถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ THAI SOUNG TILES ในการขยายการให้บริการสู่ภาคใต้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงกระเบื้องคุณภาพพรี เมียมให้กับลูกค้าในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง รองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งเจ้าของบ้าน สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักออก แบบภายใน ผู้รับเหมา และผู้พัฒนาโครงการ