“ศุภจี” ลุยสุราษฎร์ฯ ดันผลไม้ไทยบุกตลาดโลก! พาทูต 15 ประเทศลงสวน ชูทุเรียนไทยสู่ “Global Fruit Destination”

สุราษฎร์ธานี – “ศุภจี” ลงพื้นที่สุราษฎร์ ติดตามสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ พร้อมนำคณะทูตจาก 15 ประเทศสัมผัสของจริงถึงสวนทุเรียนลุงโหน่ง ชิมผลไม้ไทย เดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่ “Thailand : The Land of Tropical Fruits” และยกระดับเป็น “Global Fruit Destination”
วันนี้ (9 ส.ค. 2569) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เดินทางมายังสวนทุเรียนลุงโหน่ง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสถานการณ์และผลผลิตผลไม้ไทย ภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “Thailand : The Land of Tropical Fruits”
โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
นางศุภจีและคณะได้เยี่ยมชมสวน พร้อมสัมผัสประสบการณ์ผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริง ทั้งการชิมทุเรียน 10 สายพันธุ์ สละพันธุ์สุมาลี เงาะ และน้ำมะพร้าวสด รวมถึงชมการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียน เพื่อสะท้อนศักยภาพของไทยในการผลิตผลไม้เมืองร้อนที่มีทั้งคุณภาพ ความหลากหลาย และเอกลักษณ์เฉพาะตัว
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน มองว่าการสร้างตลาดผลไม้ไทยในเวทีโลกในปัจจุบัน ไม่สามารถแข่งขันกันด้วยปริมาณการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้าง “ความเชื่อมั่น–ภาพลักษณ์–ประสบการณ์” ให้กับผู้บริโภคและคู่ค้าต่างประเทศ จึงใช้การนำคณะทูตานุทูตเข้าถึงแหล่งผลิตจริง เป็นอีกหนึ่งกลไกสร้างอุปสงค์และเพิ่มมูลค่าให้ผลไม้ไทย
โดยเฉพาะ “ทุเรียนไทย” ซึ่งได้รับการยอมรับในตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของสายพันธุ์ การเปิดประสบการณ์ให้ผู้แทนต่างประเทศได้เห็นกระบวนการผลิตและสัมผัสผลผลิตด้วยตัวเอง จึงเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นที่สามารถต่อยอดไปสู่โอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวเชิงผลไม้ในอนาคต
สำหรับคณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีจำนวน 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ เบลเยียม คิวบา กัวเตมาลา ฮังการี อิตาลี คาซัคสถาน เคนยา เกาหลีใต้ มัลดีฟส์ โปรตุเกส ศรีลังกา อุซเบกิสถาน และเวเนซุเอลา
ด้าน นายศิริ เฮ่าสกุล นายกสมาคมทุเรียนใต้ และเจ้าของสวนทุเรียนลุงโหน่ง เปิดเผยว่า สวนแห่งนี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยรวบรวมทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ไว้ในพื้นที่กว่า 40 สายพันธุ์ ทั้งหมอนทอง ก้านยาว และพันธุ์พื้นเมือง
การนำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่สวนผลไม้ครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการประชาสัมพันธ์ “รสชาติ” ของผลไม้ไทย แต่เป็นการสร้างภาพจำและความเชื่อมั่นจากแหล่งผลิตจริง หวังต่อยอดผลไม้ไทยจาก “ของดีเมืองไทย” สู่สินค้าเกษตรระดับโลก และผลักดันประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านผลไม้เมืองร้อนของโลกอย่างเป็นรูปธรรม