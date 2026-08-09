ด่วน! คนร้ายลอบยิงตำรวจทุ่งยางแดงบาดเจ็บสาหัส 1 ราย

ปัตตานี - คนร้ายลอบยิงตำรวจ สภ.ทุ่งยางแดงบาดเจ็บสาหัส 1 ราย เร่งนำตัวส่งต่อรักษา รพ.ยะลา เหตุเกิด ในพื้นที่ ม.1 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
วันนี้ (9 ส.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 12.20 น. ศูนย์วิทยุสื่อสาร สภ.ทุ่งยางแดง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ยิงใส่ จ.ส.ต.ฮากีม กือจิ ซึ่งสังกัดอยู่ที่ สภ.ทุ่งยางแดง ในพื้นที่ ม.1 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดง ก่อนประสานส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลยะลา
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป