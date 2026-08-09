คืบหน้า! อดีตครูอัตราจ้างโพสต์รูปปืนขู่ เจ้าตัวโต้ไม่เป็นความจริง อ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโรงเรียน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คืบหน้ากรณีอดีตครูอัตราจ้างชาวแอฟริกาโพสต์รูปปืนขู่ ล่าสุด ตร.หาดใหญ่ ประสาน ตม.สงขลา ตรวจสอบพบเจ้าตัวออกจากไทยตั้งแต่ 19 ก.ค.69 ขณะที่เจ้าตัวไลฟ์สดโต้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง อ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโรงเรียน
วันนี้ (9 ส.ค.) จากการกรณีที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้ออกประกาศให้มีการเรียนแบบออนไลน์ (Online) ในวันที่ 10-11 ส.ค. 2569 พร้อมทั้งได้แจ้งความมาลงบันทึกประจําวันไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เนื่องจากอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ชาวแอฟริกาใต้ ได้โพสต์ข้อความและภาพผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ในกลุ่มโอเพ่นแชท มีสมาชิกภายในกลุ่มประมาณ 5,000 คน ทํานองว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ล่าสุด ทางตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ร่วมกับ ตม.สงขลา ทําการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแล้ว พบว่า ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ไปตั้งแต่วันที่ 19/7/69 โดยยังไม่ปรากฏข้อมูลการกลับเข้าประเทศ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบที่พักอาศัยเดิมซึ่งเคยมีการแจ้งไว้ในฐานข้อมูลแล้ว ไม่มีผู้พักอาศัยอยู่แต่อย่างใด
ขณะเดียวกันในฝั่งของอดีตครูอัตราจ้างฯ ได้มีการออกมาไลฟ์สดชี้แจงในเรื่องดังกล่าวทาง Tiktok ส่วนตัว ยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง พร้อมอ้างว่าทางโรงเรียนมีเรื่องที่ส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโรงเรียน
ส่วนทางด้านชาวเน็ตได้มีการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในเชิงเข้าข้างตัวอดีตครูอัตราจ้างฯ พร้อมมีการเรียกร้องอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบให้เกิดข้อเท็จจริงที่แน่ชัด