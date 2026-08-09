เด็กเหี้-ย นร.หญิงชาวพม่า ยกพวกยำเด็ก นร.ไทย ถึงในห้องน้ำโรงเรียน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เพจดังภูเก็ต แชร์ภาพ นร.หญิงพม่า ยกพวกเข้ามา ทำร้ายเด็กไทย ถึงในห้องน้ำโรงเรียน แห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต แม่สุดทนเห็นคลิปลูกถูกทำร้าย บังคับให้ก้มกราบตีน เด็กนร.ชาวพม่า ก่อนเตะเสยหน้าอย่างแรง
วันนี้ (8 ส.ค.) มีการโพสต์ภาพข้อความในโลกโซเชียล หลายเพจ โดยระบุว่า #ภูเก็ต สาเหตุเกิดจาก คู่อริพม่าเอาเด็กไทยไปบูลลี่ พูดเสียๆหายๆให้คนอื่นฟัง เด็กไทยเลยบูลลี่พม่ากลับ แต่สร้างความไม่พอใจให้กับเด็กนักเรียนหญิงชาวพม่า เข้ามาหาเด็กไทยใน รร. พาพวกมาหลายคน แล้วทำร้ายเด็กไทยในห้องน้ำ รร. ต่อย จิกหัว จับกดในถังน้ำ บังคับให้กราบตีน พอจะก้มลงก็เตะเสยหน้า!! หลังมีการเผยแพร่ภาพและข้อความออกไปทำให้โลกโซเชียลวิจารณ์เดือด และเรียกร้องให้มีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มที่ก่อเหตุ ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และข้อความอื่นๆอีกมาก
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบ ทราบว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 13.00 น. ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.เชิงทะเล โดยทางสภ.เชิงทะเลรับแจ้งเหตุ พบคู่กรณีเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงทั้งหมด 6 ราย โดย 4 รายเป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่ ต.เชิงทะเล และ 2 รายเป็นเด็กจากภายนอก สอบถามสาเหตุทราบว่ามีปัญหาเรื่องการนินทาว่าร้ายอีกฝ่ายจึงทำให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท
ซึ่งในวันเกิดเหตุ ครูฝ่ายปกครองแจ้งผู้ปกครองทั้ง 2 ฝ่าย และเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.เชิงทะเล แต่ต่อมาแม่เห็นคลิป แล้วรับไม่ได้ จึงได้เข้าร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณี ณ สภ เชิงทะเล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569