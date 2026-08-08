อดีตครูหาดใหญ่วิทยาลัยถูกยกเลิกสัญญาโพสต์รูปปืนขู่ในกลุ่มไลน์ ผอ.โร่แจ้งความ-สั่งเรียนออนไลน์ 10-11 ส.ค.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รร.หาดใหญ่วิทยาลัยประกาศเรียนออนไลน์ 10-11 ส.ค.นี้ หลังอดีตครูภาษาอังกฤษ ชาวแอฟริกาใต้ ที่ถูกยกเลิกสัญญาจ้าง โพสต์รูปปืนลงไลน์กลุ่มโอเพ่นแชท ในทำนองข่มขู่จะเอาปืนมายิงผู้บริหาร-คณะครู
วันนี้ (8 ส.ค.) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้ออกประกาศให้เรียนแบบออนไลน์ (Online) ในวันที่ 10-11 ส.ค.นี้ พร้อมทั้งได้แจ้งความมาลงบันทึกประจําวันไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน โดยระบุว่า เนื่องจาก Mr. Pieter Johannes Dreyer อตีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ชาวแอฟริกาใต้ ได้โพสต์ข้อความและภาพผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ในกลุ่มโอเพ่นแชท มีสมาชิกภายในกลุ่มประมาณ 5,000 คน ทํานองว่า จะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
"กอปรกับมีการโพสต์ภาพของตนที่มีการฝึกซ้อมอาวุธปืนและโชว์เครื่องกระสุนปืนลงในแอปพลิเคชั่น LINE ดังกล่าว และส่งรูปภาพคณะผู้บริหาร พร้อมข้อความในทํานองข่มขู่ดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งในขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาที่เพิ่งมีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงภายในโรงเรียน ที่จังหวัดนนทบุรี จึงเกรงกลัวความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน จึงมาลงบันทึกประจําวันไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน"
ในประกาศ ระบุด้วยว่า ก่อนหน้านี้ Mr. Pieter Johannes Dreyer มีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามสัญญาจ้างของโรงเรียน โรงเรียนจึงพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างตามคําสั่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ให้การบอกเลิกสัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมีให้เกิดเหตุอัน
อาจกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง โรงเรียนจึงกําหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2569
พร้อมกันนี้ โรงเรียนจะดําเนินการทบทวน ประเมิน และยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งนี้ โรงเรียนขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โปรดติดตามและรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และ พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความตื่นตระหนก หรือความเสียหายแก่บุคคลหรือสถานศึกษา
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัย www.hatyaiwit.ac.th และเพจ Facebook ต่อไป