รมช.คมนาคม ลงติดตามการขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “สรรเพชญ” รมช.คมนาคม ลงพื้นที่คลองอู่ตะเภา ติดตามการขุดลอกร่องน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ เผยมีการเตรียมงบเกือบ 90 ล้านบาท ขุดลอก 3 คลองสำคัญ ปี 2570
วันนี้ (8 ส.ค.) นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภา บริเวณสะพานลากูน่า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่และพื้นที่ปลายน้ำ
นายสรรเพชญ กล่าวว่า ขณะนี้กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณดำเนินการขุดลอกคลองอู่ตะเภาเบื้องต้นกว่า 1 ล้านบาท และได้ผลักดันให้กรมเจ้าท่าศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีข้อจำกัดและอุปสรรคในการดำเนินงานหลายด้าน โดยเฉพาะการนำดินและทรายที่ได้จากการขุดลอกไปทิ้ง
เบื้องต้นได้ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอใช้พื้นที่นากุ้งร้างสำหรับเป็นพื้นที่รองรับดินจากการขุดลอก ซึ่งจะช่วยลดระยะทางในการขนย้าย และหลีกเลี่ยงการนำดินไปทิ้งในทะเลสาบสงขลา ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาตะกอนและสันดอนในระยะยาว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารของทางราชการ
สำหรับแผนงานในปีงบประมาณ 2570 มีการเตรียมงบประมาณเกือบ 90 ล้านบาท เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ คลองอู่ตะเภา คลอง ร.1 และคลอง ร.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ปลายน้ำของหาดใหญ่
ส่วนการขุดลอกคลองอู่ตะเภาในพื้นที่ที่ลงตรวจวันนี้ มีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จากเดิมที่มีความลึกประมาณ 2 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยตั้งเป้าขุดให้มีความลึกประมาณ 3 เมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 55 วัน ทั้งนี้ยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนขุดลอกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาปัญหาความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า วันนี้ได้กำชับกรมเจ้าท่าให้เร่งเปิดปากอ่าวบริเวณคลองอู่ตะเภา เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลา ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างจัดทำแผนเสนอของบกลางต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการขุดลอกเพิ่มเติม หากไม่สามารถเสนอได้ทัน จะผลักดันเข้าสู่แผนงบประมาณปี 2570
ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมยังได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนอื่น ทั้งกรมทางหลวงที่เร่งกำจัดขยะ ดิน และโคลนตามระบบระบายน้ำ รวมถึงกรมทางหลวงชนบทที่เร่งแก้ไขพื้นที่ถนนและจุดที่อาจเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม
นายสรรเพชญ กล่าวด้วยว่า ทุกหน่วยงานมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม โดยจะเดินหน้าผลักดันมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาภาระและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดสงขลา