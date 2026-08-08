CEA ภาคใต้ จับมือ อบจ. ภูเก็ต เปิด “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบภูเก็ต” พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ของภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – CEA ภาคใต้ จับมือ อบจ.ภูเก็ต เปิด “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบภูเก็ต เป็นTourism Lab สำหรับการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนภูเก็ต
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEAX ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงานเปิดตัว “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบภูเก็ต หรือ TCDC ภูเก็ต โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับแขกผู้เกียรติ ดร.อถรรชกา สีบุญเรือง ที่ปรึกษากรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบภูเก็ต พร้อมด้วย นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวอรทัย เกิดทรัพย์ สส.ภูเก็ต เขต 3 นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคแอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วม คึกคัก เมื่อวันที่ 7 ส.ค.69 ณ TCDC ภูเก็ต บ้านชาร์เตอร์ดแบงก์
การเปิด TCDC ภูเก็ต ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายเครือข่ายศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาคในภาคใต้ หลังจากการเปิด CEA ภาคใต้ และ TCDC สงขลา ที่จังหวัดสงขลา อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ภูเก็ต (TCDC ภูเก็ต) พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA โดยมีบทบาทเป็น Tourism Lab พื้นที่กลางสำหรับการเรียนรู้ ทดลองและพัฒนา นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนภูเก็ต ขณะเดียวกันก็เป็นบ้านของประชาชนกว่าหนึ่งล้านคน
การพัฒนาเมืองในอนาคตจึงไม่ใช่เพียงการรองรับนักท่องเที่ยว แต่ต้องสร้างคุณภาพชีวิต โอกาสทางเศรษฐกิจ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่คนในเมืองสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ TCDC ภูเก็ต จึงทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน นักสร้างสรรค์ และประชาชน ได้ร่วมกันคิด ทดลอง และพัฒนาต้นแบบใหม่ ๆ ที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูเก็ต
TCDC ภูเก็ต ตั้งอยู่ในอาคารบ้านพักผู้จัดการธนาคารชาเตอร์ดแบงก์ อาคารอนุรักษ์เก่าแก่ที่สะท้อนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของภูเก็ตจากยุคเหมืองแร่ สู่การเป็น "บ้าน" ของการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์แห่งใหม่ ภายในประกอบด้วย ห้องสมุด ที่รวบรวมทรัพยากรด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์กว่า 1,000 รายการ พื้นที่ Visual Lab สำหรับงานสื่อสร้างสรรค์
ตลอดจนพื้นที่จัดนิทรรศการ เสวนา เวิร์กชอป และกิจกรรมสาธารณะ โดยทำเลที่ตั้งยังสามารถเชื่อมโยงย่านเมืองเก่า และย่านชุมชนโดยรอบ ทำให้ศูนย์ TCDC แห่งนี้เป็นพื้นที่กลางสำหรับการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงทั้งการท่องเที่ยว และการอยู่อาศัยเข้าด้วยกัน
ณ บ้านชาร์เตอร์ดแบงก์ เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.30–19.00 น. ปิดทุกวันจันทร์