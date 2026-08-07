มท.4 นำทีมจับ เจ็ตสกีเถื่อน ในทะเลภูเก็ต ย้ำเดินหน้าจัดระเบียบ อย่างเป็นระบบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มท.4 นำทีมลงพื้นที่ ตรวจสอบธุรกิจเจ็ตสกีเถื่อน 5 ลำ พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ชาวประมง รวมถึงผู้ใช้เรือประเภทอื่น ๆ และที่สำคัญต้องทำให้ถูกกฎหมาย
วันนี้ (7 สิงหาคม 2569) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการจัดระเบียบและตรวจสอบการประกอบธุรกิจเจ็ตสกีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลตำรวจตรี สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอดูลย์ ระลึกมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและการประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินี เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบเจ็ตสกีที่ให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาต จำนวน 5 ลำ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยสั่งปรับลำละ 10,000 บาทต่อครั้ง พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการดำเนินการขออนุญาตและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนำเจ็ตสกีมาให้บริการ
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้เปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจเจ็ตสกีในพื้นที่เข้ามาลงทะเบียนและแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการกิจการเจ็ตสกีในระยะต่อไป โดยเปิดรับการแจ้งข้อมูลถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ก่อนนำข้อมูลเข้าสู่การหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ
นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า เจ็ตสกีเป็นกิจกรรมทางน้ำที่ได้รับความนิยมและเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ตาม การประกอบกิจการดังกล่าวต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ชาวประมง รวมถึงผู้ใช้เรือประเภทอื่น ๆ และต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ในระยะต่อไป จะมีการพิจารณากำหนดกรอบการให้บริการ ทั้งด้านพื้นที่ ระยะเวลา และรูปแบบการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ รวมถึงแนวทางการติดตั้งระบบติดตามกับเจ็ตสกีที่ได้รับอนุญาตให้บริการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งและการใช้บริการได้ว่าอยู่ภายในพื้นที่หรือโซนนิ่งที่จังหวัดกำหนดหรือไม่ อันจะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อผู้ใช้ประโยชน์ทางทะเลกลุ่มอื่น
“การดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะจังหวัดภูเก็ต แต่ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายได้และมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ หากสามารถวางระบบและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็จะสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาในเมืองท่องเที่ยวหรือเมืองสำคัญอื่น ๆ ต่อไป”