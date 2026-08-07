มท.4 ลุยแก้ใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ต แค่ 2 เดือนสางคำร้องค้างเติ้งไปแล้ว 275 แห่ง ลั่นต้องไม่มีการเรียกรับเด็ดขาด ใครโดนแจ้งได้โดยตรง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มท.4 ลุยแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ต ค้างเติ้งตั้งแต่ปี 61 เกือบ 400 แห่ง โว! แค่ 2 เดือนเคลียร์ได้แล้ว 275 แห่ง ที่เหลือ 100 กว่าแห่งเสร็จแน่ ก.ย.นี้ รวบรวมปัญหาแก้กฎหมายดึงเข้าระบบทั้งหมด ลั่นต้องปราศจากการเรียกรับ ใครยื่นเรื่องแล้วติดขัดไม่ชอบพามากลแจ้งได้โดยตรง
วันนี้ ( 7 ส.ค.69) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) เป็นประธานมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จำนวน 29 แห่ง ก่อนรับฟังการรายผลการดำเนินงานปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายทั้งธุรกิจโรงแรมและสถานบริการ รวมทั้งการขอปรับปรุงขยายเขตพื้นที่สถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ต (Zoning) โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
โดยทางจังหวัดภูเก็ตนำได้เสนอผลการปฏิบัตงานตาม พ.ร.บ.โรงแรม ซึ่งนายศิวัฎฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ในปี 2561 เป็นต้นมา มีใบยื่นขอออกใบอนุญาตโรงแรมติดค้างทั้งสิ้น 392 แห่ง ขณะนี้ได้มีการตรวจและออกใบอนุญาตไปแล้ว 275 แห่ง เหลืออีก 117 แห่ง ทางผู้ว่าฯได้จัดตั้งชุดออกตรวจโรงแรมขึ้นมา 6 ชุด ออกตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คาดว่าประมาณเกือน ก.ย.นี้ จะสามารถเคลียร์คำขอใบอนุญาโรงแรมได้ทั้งหมด ส่วนกลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาตทางจังหวัดได้ดำเนินการตรวจจับและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ผู้ว่าประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ต ได้นำเสนอขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลพิจารณาปรัปรุงและขยายโซนนิ่งสถานบันเทิงในภูเก็ตให้สอดคล้องกับบริบทของเมืองภูเก็ตที่เปลี่ยนไป เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของภูเก็ต เช่น ในพื้นที่อำเภอถลางที่ไม่มีโซนนิ่งสถานบันเทิงแต่กลับพบว่ามีสถานบันเทิงเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติอาศัยอยู่หนาแน่น
อย่างไรก็ตาม นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้มอบไว้ก่อนหน้านี้ โดยเน้น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต การปราบปรามธุรกิจนอมินี และการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
สำหรับการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตตั้งแต่ปี 2561 กว่า 400 คำขอ หลังจากรัฐบาลเข้ามาดำเนินการให้ภูเก็ตเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรม ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตสามารถเร่งรัดการพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วเกือบ 75% เหลือเพียงประมาณ 100 กว่าคำขอที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจน จากเดิมที่สามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปี แต่ในช่วงกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 300 ฉบับ
ส่วนกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรม แต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ นั้น ขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ในการเสนอปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบและได้รับความเป็นธรรม ปราศจากการเรียกรับและขอประกาศในวันนี้ว่า การขอใบอนุญาตโรงแรมหากติดขัดไม่ชอบมาพากล แจ้งมาที่ตนได้โดยตรง
มท.4 ยังกล่าวถึงการขอปรับปรุงและขยายโซนนิ่งสถานบันเทิง ว่า การปรับปรุงโซนนิ่งสถานบินเทิงนั้น ให้ทางจังหวัดภูเก็ตหารือกันว่าจะกำหนดจุดไหนอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของบริษทของเมืองที่เปลี่ยนไป เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้นำเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อปรับปรุงต่อไป
ในส่วนของการปราบปรามธุรกิจนอมินี นายวรศิษฐ์ กล่าวว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว และยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติม
สำหรับกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถือครองสัญชาติหรือสิทธิของบุคคลบางกลุ่ม เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากพบว่าการได้มาซึ่งสิทธิหรือสัญชาติดำเนินการอย่างถูกต้องก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่หากพบการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาด