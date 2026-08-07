ตำรวจนราธิวาสบุกยึดยาสูบเถื่อนคาบ้านร้างที่ตากใบ จำนวนกว่า 4.5 ล้านมวน

นราธิวาส - ตำรวจนราธิวาส เปิดแผนจับมือสรรพสามิต-ศุลกากร-ทหาร บุกทลายยาสูบเถื่อนข้ามชาติคาบ้านร้างที่ตากใบ ยึดบุหรี่นอกกว่า 4.5 ล้านมวน มูลค่าปรับกว่า 162 ล้านบาท
วันนี้ (7 ส.ค.) ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส, พ.อ.อนิรุจน์ ดิษฐ์ประชา รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส, นายสิทธิโชค เดชบุญ นวก.สรรพสามิตชำนาญการ และ พ.ต.อ.นพดล ดิเรกวัฒนสาร ผกก.ปพ.จว.นราธิวาส/ผบ.ฉก.ตร.นราธิวาส 93 ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติตรวจยึดยาสูบเถื่อนข้ามชาติล็อตมโหฬารคาบ้านร้างในพื้นที่อำเภอตากใบ ได้ของกลางบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศยี่ห้อดัง “GUDANG GARAM” รวมทั้งสิ้น 474 กระสอบ คิดเป็น 379,200 ซอง (4,550,400 มวน) มูลค่าสินค้ากว่า 20.4 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าภาษีเฉียด 10.8 ล้านบาท และมีมูลค่าเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายสูงถึง 162,108,000 บาท
สำหรับยุทธการกวาดล้างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสจากสายข่าวว่า มีกลุ่มขบวนการลักลอบนำเข้ายาสูบหนีภาษีรายใหญ่ แอบนำสินค้าจำนวนมากมาซุกซ่อนไว้ที่บ้านร้าง 2 ชั้น ไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อเตรียมกระจายส่งขายต่อ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมและซุ่มสังเกตการณ์บริเวณโดยรอบ แต่ไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของ คาดว่าน่าจะหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แล้ว
จากการตรวจสอบภายในตัวบ้านร้าง เจ้าหน้าที่พบกระสอบสี่เหลี่ยมสีขาววางกองเรียงรายซ้อนกันเป็นจำนวนมาก จากการสุ่มเปิดตรวจพิสูจน์พบเป็นบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศยี่ห้อ GUDANG GARAM ขนาดบรรจุ 12 มวนต่อซอง รวมจำนวนทั้งสิ้น 37,920 คัตตอน (379,200 ซอง) พนักงานเจ้าหน้าที่จึงใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 127 และ 128 ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐาน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางส่งบันทึกตรวจยึด ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส พร้อมตั้งข้อกล่าวหา “มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี” และ “มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี” อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 204(1) และ 203(1) ก่อนส่งมอบพนักงานสอบสวนเพื่อสืบสวนขยายผล พร้อมเร่งติดตามกลุ่มนายทุนและผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป