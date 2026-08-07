“วรศิษฎ์” มท. 4 ลั่นไม่ยอม คนไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่คุกคาม ลองมาไล่ดูสิผมไม่ยอมแน่

สุราษฎร์ธานี - “วรศิษฎ์” มท. 4 ไม่ยอม คนไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่ทำร้ายร่างกาย ให้ปิดกิจการ พร้อมลงสมุย พรุ่งนี้ “ลั่นประเทศไทยคนไทยต้องอยู่ได้ คนต่างชาติจะมาคุกคามไม่ได้ ลองมาไล่คนไทยดูสิ ผมไม่ยอมแน่”
จากกรณี มีผู้ประกอบการรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ได้โพสต์ลงสื่อโซเชียล แฉพฤติกรรมของชาวต่างชาติรายหนึ่ง โดยระบุว่า “เป็นผู้ประกอบการบนเกาะสมุย และได้รับการข่มขู่จะทำร้ายร่างกาย จากบุคคลต่างชาติ ซึ่งเป็นชาวชาวอิสราเอล ให้ยุติหรือปิดการดำเนินกิจการผู้ประกอบการ” โดยผู้ประกอบการได้แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 14.10 น.
ล่าสุดวันนี้ (7 ส.ค.) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) กล่าวเป็นประธานมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.ภูเก็ต ว่า ในวันที่ 8 ส.ค.นี้ ตนจะเดินทางลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ ลงไปที่เกาะสมุย เพื่อติดตามกรณีชาวต่างชาติ หรือชุมชนชาวต่างชาติมีพฤติกรรมกคึกคามข่มขู่ทำร้ายร่างกายคนไทย เพื่อให้ปิดกิจการที่ดำเนินการมาอย่างยาวนาน ซึ่งเรื่องนี้หลังจากทราบข่าวก็ได้สั่งการให้ทางส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ตนก็จะลงไปดูในพื้นที่อีกครั้ง เพราะมองว่า ถ้าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วมาถูกคนต่างชาติซึ่งมีพฤติกรรมกไม่น่ารักมาคึกคามแบบนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ ประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ แต่จะต้องเคารพกฎหมายไทยด้วย
ส่วนกรณีที่เพจดังออกมาแฉพฤติกรรมของชาวต่างชาติ บนเกาะสมุย ที่มีบุคคลบางส่วนแสดงพฤติกรรมในลักษณะต้องการมีอิทธิพลเหนือพื้นที่ และมีการกล่าวอ้างว่าจะขับไล่คนไทยออกจากเกาะสมุย ทำให้เกิดความวิตกในหมู่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมชาวต่างชาติที่ส่อออกไปในทางคุกคามคนไทย ให้แจ้งเข้ามาได้เลย เราจะลงไปตรวจสอบทุกกรณี ลองมาไล่คนไทยออกจากประเทศไทยสิ แล้วจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีต่างชาติข่มขู่จะทำร้ายคนไทยที่เกาะสมุย หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้บูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเรียกชายชาวอิสราเอล ที่มีประเด็นในเรื่องดังกล่าวเข้ามาปรับความเข้าใจกับทางผู้เสียหาย และ มาสอบปากคำไปแล้ว โดยพนักงานสอบสวน ได้รับคำร้องทุกข์และแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาที่ 364/2569 ในความผิดฐาน "ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็ญ” และมีการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว