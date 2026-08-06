คนไทยเกาะสมุย สุดทน ถูกต่างชาติขู่ทำร้าย -ให้ปิดกิจการ

สุราษฎร์ธานี - คนไทย บนเกาะสมุย สุดทน โพสต์ข้อความ ถูกต่างชาติ ข่มขู่ทำร้าย /ให้ปิดกิจการ ล่าสุด ตร. - นายอำเภอ เรียกชาวอิสราเอล ต้นเรื่อง มาแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
จากกรณีปรากฏภาพและข้อความเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ “ผู้ประกอบการรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย แจ้งว่า ได้รับการข่มขู่จะทำร้ายร่างกายคนไทย จากบุคคลต่างชาติ ซึ่งเป็นชาวชาวอิสราเอล ให้ยุติหรือปิดการดำเนินกิจการผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการได้แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง” วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 14.10 น.
อย่างไรก็ตาม หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้บูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และได้ดำเนินการเรียกชายชาวอิสราเอล ที่มีประเด็นในเรื่องดังกล่าวเข้ามาปรับความเข้าใจกับทางผู้เสียหายและ มาสอบปากคำ พนักงานสอบสวน ได้รับคำร้องทุกข์และแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาที่ 364/2569 ในความผิดฐาน "ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็ญ ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
พลตำรวจตรี สุวัฒน์ สุขศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำชับ หัวหน้าสถานีตำรวจปกครอง ทุกกรณีที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นของประชาชน โดยเฉพาะเหตุที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เสมอภาค หากพบผู้ใดกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด สุราษฎร์ธานี