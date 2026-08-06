บุกทลายเครือข่าย “นอมินี” ต่างชาติ ในภูเก็ต! รวบ 4 ผู้ต้องหา เปิด 3 บริษัทใช้คนไทยอำพรางถือหุ้นดำเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจ สภ.ฉลอง เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่าย “นอมินี” ต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ต หลังสืบสวนพบพฤติการณ์ใช้คนไทยถือหุ้นอำพราง เปิดบริษัทดำเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติเลี่ยงกฎหมายธุรกิจคนต่างด้าว ผู้ต้องหา 4 ราย
ภายใต้นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ในการกวาดล้างขบวนการใช้คนไทยเป็น “นอมินี” ให้บุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมาย พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เร่งตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจัง สำหรับในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สภ.ฉลอง พ.ต.อ.สุระศักดิ์ ใจดี ผู้กำกับการ สภ.ฉลอง มอบหมายให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ตำบลฉลองและตำบลราไวย์อย่างต่อเนื่อง จนพบความผิดปกติของบริษัทจำนวน 3 แห่ง ซึ่งดำเนินกิจการในลักษณะโรงเรียนนานาชาติ
ผลการสืบสวนพบว่า บริษัททั้ง 3 แห่ง มีชาวต่างชาติ 2 ราย เป็นผู้มีอำนาจบริหารและดำเนินกิจการ ขณะที่มีคนไทยเข้ามาช่วยจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัท เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้ โดยมีลักษณะเข้าข่ายใช้บุคคลไทยเป็น “นอมินี” อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
ภายหลังรวบรวมพยานหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้ขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหารวม 4 ราย แบ่งเป็นชาวต่างชาติ 2 ราย และคนไทย 2 ราย พร้อมดำเนินคดีกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 บริษัท
สำหรับการจับกุมดังกล่าว เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 พ.ต.ท.ชยกร ตั้งสกุล สารวัตรสืบสวน สภ.ฉลอง นำกำลังชุดสืบสวนเข้าปฏิบัติการตามหมายจับ สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้ง 4 ราย ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและนิติบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง
ตำรวจ สภ.ฉลอง ยังฝากเตือนไปยังประชาชนและผู้ประกอบการว่า การยินยอมให้บุคคลต่างด้าวใช้ชื่อถือหุ้น จดทะเบียนบริษัท หรือดำเนินธุรกิจแทน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมาย ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ผู้ที่รับเป็น “นอมินี” หรือให้การสนับสนุน อาจต้องรับโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจต่างด้าว
ทั้งนี้ สภ.ฉลอง ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับขบวนการนอมินีอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ คุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย