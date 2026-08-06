ไม่รอช้า! ดาบตำรวจ สภ.ทุ่งลุง ดอดมอบตัวหลังถูกออกหมายจับคดีครองสื่อลามกอนาจาร

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ดาบตำรวจ สภ.ทุ่งลุง ดอดมอบตัวหลังถูกออกหมายจับคดีครองสื่อลามกอนาจาร เบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพทุกข้อกลาวหา ด้าน ผกก.สภ.ทุ่งลุง เผยส่งตัวฝากขังและได้ยื่นเรื่องค้านประกันตัวแล้ว
วันนี้ (6 ส.ค.) จากกรณีมีการกล่าวหา ด.ต. สังกัด สภ.ทุ่งลุง จ.สงขลา มีพฤติการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ อนาจารต่อหญิงสาวหลายรายแลกกับการไม่ดำเนินคดี ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการออกหมายจับ ด.ต.คนดังกกล่าว ซึ่งกำลังเป็นกระแสพฤติกรรมฉาวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม โดยถูกแจ้งข้อหา "ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก" (หรือข้อหาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารตามพยานหลักฐาน)
โดยภายหลังจากที่มีการอนุมัติและออกหมายจับอย่างเป็นทางการเพียงไม่นาน ทางด้านนายดาบตำรวจผู้ต้องหา ได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาด้วยตนเอง
ทางด้าน พ.ต.อ.ชาญศราวุธ แสงอรุณ ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งลุง เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานสอบสอบได้นำตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานสอบสวนได้ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัว ส่วนการพิจารณาให้ประกันตัวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล จากการสังเกตพฤติการณ์ของผู้ต้องหาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่ามีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด เบื้องต้นในการสอบสวนผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
สำหรับการดำเนินคดี พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหา “ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก” จากเดิมที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ, เจ้าพนักงานเรียกรับฯ และความผิดเกี่ยวกับเพศ
ส่วนกรณีที่ ป.ป.ช. เตรียมส่งเรื่องกลับมาให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อนั้น ผกก.สภ.ทุ่งลุง ยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลใจแต่อย่างใด พร้อมที่จะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้เสียหายและพยานทุกปาก โดยขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนเพิ่มเติมแต่อย่างใด