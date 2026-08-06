สุดเนียน! จนท.เข้าค้นขนส่งเอกชนสงขลา ยึดยาบ้าในเงาะกระป๋องกว่า 2.6 แสนเม็ด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตร.สนธิกำลัง ป.ป.ส.ภาค 9 ค้นบริษัทขนส่งเอกชนใน จ.สงขลา พบยาบ้าซุกซ่อนกระป๋องเงาะแปรรูป ยึดของกลางกว่า 268,000 เม็ด พร้อมรวบผู้ต้องหาได้ 2 ราย
วานนี้ (5 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บก.สส.จชต.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 (ป.ป.ส. ภาค 9) ร่วมกันสกัดจับการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านระบบพัสดุเอกชน ตรวจยึดยาบ้าจำนวน 268,000 เม็ด ที่ถูกซุกซ่อนมาในกระป๋องผลไม้แปรรูป พร้อมขยายผลจับกุมผู้ต้องหาฝั่งผู้รับได้ 2 ราย
โดยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึด สืบสวนสอบสวนทราบว่า จะมีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนมุ่งหน้าสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งพบพัสดุต้องสงสัยจำนวน 4 กล่อง ระบุต้นทางฝากส่งจากจังหวัดสกลนคร และมีปลายทางอยู่ที่จังหวัดปัตตานี
เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้เครื่องมือเอ็กซเรย์พิเศษตรวจสอบ จนพบสิ่งผิดปกติภายในกล่อง จึงเปิดออกดูและพบเงาะกระป๋องในน้ำเชื่อม จำนวน 67 กระป๋อง เมื่อเปิดดูภายในกระป๋องพบยาบ้าถูกแพ็กซุกซ่อนอยู่กระป๋องละ 2 มัด มัดละ 2,000 เม็ด รวมเป็นยาบ้าทั้งหมด 268,000 เม็ด จึงได้ทำการยึดไว้เป็นของกลาง
จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผลติดตามไปจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้รับพัสดุดังกล่าวในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ได้จำนวน 2 ราย ทั้งนี้จากการสืบสวนพบว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีวิธีการส่งยาเสพติดที่แยบยล ซับซ้อนและแนบเนียนมาก โดยการนำยาบ้าซุกซ่อนไว้ในกระป๋องและปิดผนึกฝากระป๋องอย่างมิดชิด เหมือนเป็นสินค้าปกติทั่วไป หากไม่มีข้อมูลจากการสืบสวนเบาะแสมาก่อนและไม่มีเครื่องมือเอ็กซเรย์ตรวจจับจะยากต่อการตรวจพบเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ส่งพัสดุต้นทางและผู้สั่งการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป