“ภูเก็ตโมเดล” ปฏิบัติการกวาดล้างผู้มีอิทธิพล บุกยึดพื้นที่ป่า- ชายหาด ปิดจบแล้ว! 2 แปลง มหากาพย์ “หาดฟรีดอม-หาดนุ้ย” ลุยต่อเอ็กซเรย์ทั่วเกาะ

“ภูเก็ตโมเดล” ปฏิบัติการทวงคืนชายหาดและผืนป่า เกิดขึ้นทันที่ ที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามปัญหาการบุกรุกที่ดินชายหาดบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อเดือน พ.ค.2569 หลังได้รับการร้องเรียนมีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดและหน่วยงานในภูเก็ตได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกหาดบางเทา จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกวาดล้างกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่ป่า ชายหาด อุทยานฯ รวมไปถึงที่สาธารณะต่างๆ ให้เด็ดขาด เพื่อทวงคืนผืนป่าเปิดพื้นที่ชายหาดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงชายหาดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในบางจุด และไม่ให้กลุ่มทุนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามายึดพื้นที่สาธารณะอีกต่อไป
หลังนายกรัฐมนตรีสั่งการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในภูเก็ต แม้แต่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ภูเก็ตเดินหน้าเปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า และชายหาด ตรวจสอบนอมินีต่างชาติ ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และที่สาธารณประโยชน์อย่างจริงจัง ภายใต้แนวทาง “ภูเก็ตโมเดล” เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น พร้อมเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้ว เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ การออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ การถือครองที่ดินผ่านนอมินี และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐโดยผิดกฎหมาย
“ภูเก็ตโมเดล” เดินหน้าลุยปราบปรามการบุกรุกผืนป่าและชายหาด พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภายใต้การนำของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่นำทีมลงพื้นที่ภูเก็ต เปิดปฏิบัติการและปิดจบการบุกรุกพื้นที่ป่าและชายหาดจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน
เริ่มจากปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณหาดฟรีดอม ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากผู้มีอิทธิพลที่เข้ายึดครองพื้นที่ป่าทำประโยชน์มาอย่างยาวนาน เรียกเก็บเงินค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวลงสู่หาดฟรีดอม งานนี้...นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล พร้อม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด
โดยกรมป่าไม้ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวตามข้อร้องเรียน พบการบุกรุกพื้นที่ป่าเทือกเขานาคาเกิดในบริเวณใกล้หาดฟรีด้อม ต.กะรน และพื้นที่คาบเกี่ยว ต.ป่าตอง อ.กะทู้ โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึด จับกุม และร้องทุกข์กล่าวโทษได้รวมทั้งสิ้น 23 คดี ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ.2490 ครอบคลุมพื้นที่บุกรุกกว่า 58 ไร่ จากจำนวนคดีทั้งหมด มีการแจ้งความดำเนินคดี 10 คดี ผู้ถูกจับกมรวม 17 คน และมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมอีก 13 คดี ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมผู้มีอิทธิพล “เสี่ย ล” อยู่ด้วย
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ ได้ร่วมกับ หน่วยงานเกี่ยวข้องติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ผู้อ้างสิทธิครอบครองที่ดินเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน 22 ราย ซึ่งมีทั้งบ้านพัก ร้านอาหาร และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ ของเสี่ย ล. ภายในวันที่ 5 ส.ค.2569 หลังตรวจสอบแนวเขตด้วยพิกัดดาวเทียม (GPS) ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และไม่สามารถรับฟังการอ้างสิทธิ์ตามเอกสาร ส.ค.1 ได้
ปิดจบ! มหากาพย์บุกรุกป่า “หาดนุ้ย” สุชาติ สั่งลุย! รื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่าฯ ออกทั้งหมดแล้ว
หลังแจ้งความดำเนินคดี กับ เสี่ย ล.และติดป้ายให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าหาดฟรีดอม แล้ว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ ได้สั่งการให้ลุยต่อที่ “หาดนุ้ย” อีกหนึ่งเป้าหมายที่ต้องยึดคืนผืนป่า เปิดทางลงหาด ที่ผู้มีอิทธิพลอ้างกรรมสิทธิ์เข้าครอบครองเข้าทำประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เก็บค่าผ่านทาง ที่ยืดยื้อมายาวนาน
โดยทางกรมป่าไม้ ได้นำหนังสือกรมป่าไม้ ที่ลงนามโดย อธิบดีกรมป่าไม้ ติดประกาศสั่งให้รื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณหาดนุ้ย ภายใน 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ทางผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองได้ยื่นอุทรณ์ไปยังกรมป่าไม้ แต่กรมป่าไม้ไม่รับอุทรณ์
จึงเปิดปฏิบัติการทวงคืน หาดนุ้ย ครั้งใหญ่ขึ้น ในวันที่ 20 ก.ค.2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมด้วยตัวเองพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 400 นาย เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 50 รายการออกจากพื้นที่ ยึดคืนผืนป่า 18 ไร่ มูลค่าที่ดินเกือบ 2,000 ล้าน เตรียมนำที่ดินมาพัฒนาเป็นป่านันทนาการ เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านทางกับผู้อ้างสิทธิ์การครอบครองที่ดินอีกต่อไป ปิดฉากมหากาพย์คดีบุกรุกหาดนุ้ยที่ยืดเยื้อมานานกว่า 20 ปี
กรมป่าไม้ ไม่หยุด เดินหน้าทวงคืนผืนป่าต่อ เปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าภูเก็ต ลุยตรวจอีก 8 จุด ทั่วเกาะภูเก็ต และ 5 จุดตามที่ร้องเรียน
โดยปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ นำโดย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ สนธิกำลังหลายหน่วยงาน เปิดแผนปฏิบัติการ “ทวงคืนผืนป่าภูเก็ต” ปูพรมตรวจสอบสแกนพื้นที่เป้าหมายสำคัญ 8 จุด และ 5 จุดตามที่ร้องเรียนให้ตรวจสอบ ตามข้อสั่งการของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าและพื้นที่สาธารณะ จากกลุ่มทุนหรือบุคคลบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และภูเขาเพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ
โดยเน้นตรวจสอบสแกนพื้นที่เป้าหมายสำคัญ 8 จุด ได้แก่ เขาตาเกลี้ยง เขาม่วง ควนถ้ำตาอิน เขาแดง เขาไม้สน ควนนาตาแล หาดพาราไดซ์ และหาดกะหลิม ระหว่างวันที่ 3 – 5 ส.ค. 2569 เพื่อตรวจสอบการแผ้วถางพื้นที่บนภูเขาและพิสูจน์สิทธิ์ในเอกสารครอบครองที่ดินว่ามีการออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
หลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.ต่างๆ ในภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีต่อไป ทั้ง 8 จุด และ 5 จุดที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบ
ขณะที่กรมอุทยานฯ ได้ติดตั้งป้ายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ต.สาคู อ.ถลาง จ.เก็ต หลังศาลพิพากษาคดีถึงที่สุด 2 แปลง เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2569
คดีแรก เป็นโรงแรมและวิลล่า ในพื้นที่หาดในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เนื้อที่กว่า 13 ไร่ โดยศาลฎีกามีคำพิพากษายืนให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) พร้อมสั่งขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด หลังตรวจพบมีโรงแรมและวิลล่าหรูรวม 39 หลัง ปัจจุบันสำนักงานที่ดินสาขาถลาง ได้ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิแล้ว และอุทยานสิรินาถได้เริ่มขบวนการบังคับคดีเพื่อรื้อถอนตามคำพิพากษาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2569
ส่วนอีกคดี อยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “เขารวก ป่าเขาเมือง” และเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ หลังพบการนำเอกสาร ส.ค.1 ปลอม มาใช้ในการออกโฉนดแล้ว แม้ผู้ครอบครองจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง แต่คำพิพากษาคดีขับไล่ยังมีผลบังคับใช้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าปิดประกาศให้ดำเนินการภายใน 15 วัน หากยังเพิกเฉย จะใช้อำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 เข้ารื้อถอนและดำเนินการตามกฎหมายทันที
ส่วนการบุกรุกหาดบางเทา จุดเริ่มต้น แนวทาง ภูเก็ตโมเดล กรมป่าไม้และหน่วยงานเกี่ยวข้องได้เข้าตรวจยึดพื้นที่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่ชายหาด และแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุก รวมทั้งเทศบาลตำบลเชิงทะเลได้ปิดประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตไปแล้ว
ป่าไม้ลั่นปิดเกมนายทุนรุกป่าภูเก็ต! เพิกถอน น.ส.3 แล้วหลายแปลง “ฟรีดอม-อ่าวนุ้ย” มูลค่ามหาศาล พร้อมลุยต่อเอ็กซเรย์ทั่วทั้งเกาะ
ขณะที่ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เผยถึงปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าภูเก็ต ว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการเพิกถอนเอกสาร น.ส.3 ที่ออกโดยมิชอบหลายคดี ที่เห็นผลชัดเจน ได้แก่ หาดฟรีดอม ซึ่งมีการเพิกถอน น.ส.3 แล้ว 2 ฉบับ และ หาดนุ้ย ที่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิแล้วเช่นกัน เมื่อคำสั่งเพิกถอนมีผล พื้นที่จะกลับคืนสู่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
และเดินหน้าในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ เขานาคเกิด (พระใหญ่) และ หาดพาราไดซ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ปฎิบัติการ “ภูเก็ตโมเดล” ทวงคืนผืนป่าและชายหาดจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ต่อไปอย่างเข้มข้น