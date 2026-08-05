ผู้การสงขลาสั่งฟัน “ดาบตำรวจล่วงละเมิดทางเพศ” ให้ออกจากราชการ ตั้งกรรมการสอบ ส่งเรื่องให้ ปปช.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผบก.ภ.จว.สงขลามีคำสั่งให้ “ดาบตำรวจล่วงละเมิดทางเพศ” ออกจากราชการการไว้ก่อน สั่งสอบเชิงลึก ดำเนินคดีเด็ดขาดในทันที พร้อมสอบวินัยร้ายแรง ส่งเรื่องถึง ป.ป.ช. ไต่สวนแล้ว สั่งสอบผู้บังคับบัญชาบกพร่องหรือไม่
วันนี้ (5 ส.ค.) พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา (ผบก.ภ.จว.สงขลา) เปิดเผยกรณีมีการกล่าวหา ด.ต. สังกัด สภ.ทุ่งลุง จ.สงขลา มีพฤติการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ อนาจารต่อหญิงสาวหลายรายแลกกับการไม่ดำเนินคดี ว่า กรณีดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2569 จากนั้นดำเนินการทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองอย่างเด็ดขาดไปทันทีที่ผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ โดยขยายผลดำเนินคดีอาญากับ ด.ต. นายดังกล่าว รวม 5 คดี จากนั้นมีคำสั่งให้ ด.ต.นายดังกล่าว ไปช่วยราชการที่ ศปก.ภ.จว.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2569 และตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 กระทั่งล่าสุดวันนี้ มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ขณะเดียวกันสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามที่คำสั่ง 1212/2537 ไปก่อนหน้านี้แล้ว และติดตามความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง
ผบก.ภ.จว.สงขลา กล่าวว่า คดีนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน 5 ราย ถึงพฤติการณ์ของ ด.ต.ดังกล่าว ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว พิจารณาเห็นว่า ทั้ง 5 คดี ด.ต.รายนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพฤติการณ์การกระทำตามที่รับแจ้งความร้องทุกข์ เป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ เข้าข่ายให้ดำเนินคดี กับเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบ ซึ่งตาม พรป. ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 61 ที่กำหนดให้พนักงานสอบสวน ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งทาง สภ.ทุ่งลุง ได้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ซึ่งขณะนี้สำนวนการสอบสวนอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง ของ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา สำหรับผู้เสียหายทั้ง 5 ราย พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อย
พล.ต.ต. ธีรศักดิ์ กล่าวว่า คดีนี้ได้กำชับให้สืบสวนสอบสวนเชิงลึก หากมีผู้เสียหายเพิ่มเติม เคยตกเป็นเหยื่อขอให้เข้ามาแจ้งข้อมูลกับตำรวจเพื่อดำเนินคดี พฤติกรรมเช่นนี้ไม่ถูกต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมีพฤติกรรมเป็นภัยสังคมแล้วยังใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปบีบคั้นข่มขืนใจเหยื่อเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ ต้องดำเนินอย่างเด็ดขาดไม่เอาไว้