แบงก์ชาติเผย เศรษฐกิจใต้ ไตรมาส 2 ปีนี้ หดตัวจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง แต่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในช่วงถัดไป

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – แบงก์ชาติ แถลงเศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 69 อยู่ในภาวะหดตัวจากไตรมาสก่อน จากผลความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่ภูเก็ตอสังหาฯยังไปได้จากกำลังซื้อต่างชาติและลูกค้าระดับไฮเอนด์ ส่วนไตรมาส 3 เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากมาตรการรัฐ
วันนี้ (5 ส.ค. 69) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.) จัดแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 69 โดยมี นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.) แถลงว่า ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2569 อยู่ในภาวะหดตัวจากไตรมาสก่อน จากผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ. 69 โดยรายได้ท่องเที่ยวหดตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปและตะวันออกกลาง เนื่องจากสายการบินปรับลดจำนวนเที่ยวบินลง ประกอบกับต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้การบริโภคหดตัว อีกทั้งการผลิตและส่งออกลดลงจากปาล์มน้ำมันและไม้ยางพารา อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามราคายางพาราและทุเรียนที่เพิ่มขึ้น
ด้านเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตหดตัวจากไตรมาสก่อนเช่นกัน จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ขณะที่ภาคการค้าหดตัวเล็กน้อย ตามยอดขายส่งวัตถุดิบเกษตร อาหาร และ เครื่องดื่ม อย่างไรก็ดี ภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ยังขยายตัวได้จากอุปสงค์ของลูกค้าต่างชาติและกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง
สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 3 ปี 69 คาดว่าขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง
นายทัดลาภ ยังกล่าวอีกว่า แบงก์ชาติได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงาน สำหรับโครงการ “คุณสู้ เราช่วย” ได้ขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือ เช่น การคงค่างวดที่ step เดิมแก่ลูกหนี้ เป็นต้น สำหรับโครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้” ได้ขยายเวลาการใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินคืนไปจนถึงสิ้นปี 2570 โดยแนะนำให้ลูกหนี้ติดต่อเจ้าหนี้ หรือธนาคารคู่สัญญาเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
ในช่วงท้าย นายทัดลาภได้เล่าถึง “การกำกับดูแลสินเชื่อ Buy Now Pay Later (BNPL)” ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเข้าไปกำกับผู้ให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มซื้อ-ขายออนไลน์ เช่น กำหนดอายุขั้นต่ำ ประเภทหรือมูลค่าสินค้าขั้นต่ำ เพดานดอกเบี้ย เป็นต้น โดยคาดว่าจะเห็นแนวทางกำกับที่ชัดเจนภายในช่วงสิ้นปีนี้ และยังได้เล่าถึงการจัดการประชุม 2026 IMF-World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดในวันที่ 12-18 ต.ค. 69 โดยในปีนี้ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ทิ้งท้ายด้วย แอปพลิเคชัน "แบงก์ชาติ" ซึ่งรวมมาตรการและบริการจากแบงก์ชาติให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ครบจบในที่เดียว ดาวน์โหลดได้แล้วที่ app store และ play store