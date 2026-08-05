จนท.ปิดล้อมพื้นที่ อ.สุคิริน ก่อนปะทะโจรใต้ วิสามัญดับ 2 ราย

นราธิวาส - กอ.รมน.ภาค 4 สน. ขยายผลเหตุยิงตำรวจตากใบ นำสู่ปฏิบัติการปิดล้อมในพื้นที่ ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ก่อนเกิดการยิงปะทะตอบโต้ จนทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต 2 ราย
วันนี้ (5 ส.ค.) จากการสืบสวนขยายผลกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2569 ซึ่งภายหลังการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ พบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด ได้มีการสนธิกำลังของหน่วยงานความมั่นคง นำไปสู่ปฏิบัติการในพื้นที่ ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดยระหว่างการเข้าปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อน ส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์ เป็นเหตุให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อ นายสะหมาน มะลี อายุ 34 ปี และ นายอับดุลมูคลีส ปูเต๊ะ อายุ 23 ปี