คนร้ายลอบบึ้ม จนท.ขณะกลับจากปฎิบัติการที่นราธิวาส

นราธิวาส - คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องใส่เจ้าหน้าที่ ขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดในพื้นที่ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
วันนี้ (4 ส.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณบ้านน้ำหอม หมู่ 7 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ขณะเจ้าหน้าที่เดินทางกลับจากภารกิจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านกาแย หมู่ 5 ต.ดุซงญอ
เบื้องต้น ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนรายละเอียดและความคืบหน้าจะรายงานเพิ่มเติมเมื่อได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง